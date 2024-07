Operan de emergencia al papá de Wendy Guevara y la influencer no está con él, ¿por qué?

¿Qué le pasó al papá de Wendy? IG @soywendyguevaraoficial // Mi Canal 5

Habla de Wendy Guevara, sin duda alguna es hacer mención del éxito que tiene en este momento, luego de haber sido la ganadora de La Casa de los Famosos México, la influencer tiene la agenda llena de trabajo, razón por la que ha permanecido un tanto alejada de sus amigos, y hasta de su familia, pues sabe que debe cumplir con sus compromisos.

Debido a lo anterior, la también youtuber, ha compartido recientemente una situación familiar delicada que la ha llenado de preocupación. A través de un video en redes sociales, Wendy reveló que su padre, Don Paco, ha sido sometido a una cirugía de emergencia debido a complicaciones de salud.

La influencer está preocupada por las salud de su padre.

¿Qué le pasó al papá de Wendy Guevara?

En el video publicado en sus redes sociales, Wendy Guevara se mostró visiblemente afectada por la salud de su padre. Explicó que debido a sus compromisos laborales, no ha podido viajar a León para estar al pendiente de la salud de Don Paco, su papá, sin embargo, la querida ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, dejó claro que en cuanto termine con sus responsabilidades irá a reunirse con su familia.

"Ay, mi papá está mal, lo operaron ayer, eso me tiene toda pensativa... yo quisiera estar allá hermanas, pero tengo que estar trabajando, ya nada más mañana, me voy a Houston, Denver y ya…", comentó Wendy.

De acuerdo con lo que expresó, la influencer está preocupada no solo por la salud de su papá, sino porque no quiere que Don Paco piense que lo que le sucede no le interesa, simplemente que explica, tiene mucho trabajo por lo que le es imposible en este momento viajar a León para estar con él.

La influencer aseguró que le preocupa que su padre pueda pensar que su situación no es importante para ella, algo que la mantiene en constante estrés. "Yo quiero ir a ver a mi papá, pobrecito, además no quiero que él sienta, que no me importa, si me entienden, no quiero que él crea, que no me importa, porque sí me importa, me importa mucho y me pongo de nervios…".

¿De qué operaron al papá de Wendy Guevara?

De acuerdo con la señora Fabi, madre de Wendy, Don Paco presentó molestias fuertes en el estómago, lo que obligó a la familia a llevarlo de emergencia al hospital, y afortunadamente actuaron de esa forma, si no el desenlace hubiera sido fatal: "Me decía el doctor que llegamos patinando, porque si llegamos una hora después o dos, ya no lo hubiera contado…", relató la madre de la influencer.

Y es que, según lo que compartieron, don Paco tenía al menos un litro de pus en los intestinos, lo que provocó una parálisis en esta área del cuerpo, impidiéndole comer o ir al baño. "Le sacaron un litro de pus, imagínense, le lavaron los intestinos, fue algo muy fuerte, de verdad, y pues gracias a Dios llegamos y pues aquí estamos, siempre con la esperanza en Dios", explicó la madre de Wendy, agradecida por la pronta intervención médica.