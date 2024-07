Lucerito Mijares se harta de las críticas y pone un alto a los "haters" de los zapatos de su papá

Manuel Mijares ha sido blanco de críticas por los zapatos que lució durante su viaje a España, y es que algunos "haters" aseguraron que parecía calzado escolar, incluso los compararon con los que suelen usar los infantes en edad de primaria para la escolta, otros aseguraron que se trataban de zapatos de mujer, incluso aseguraron que eran de una marca que hace zapatos femeninos.

La polémica creció a tal grado que su exesposa Lucero salió en su defensa y aseguró que no eran zapatos de mujer y que incluso eran mucho más caros de lo que se decía en esos comentarios. Ahora fue su hija Lucerito quien emitió un "ya basta" a esas duras críticas.

No lo sé Rick…de buena fuente sé que los que él trae puestos no son de mujer, los suyos con de otra marca que me imagino que no cuestan eso, escribió Lucero en redes sociales.