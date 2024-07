Shanik y sus frases más incómodas en La Casa de los Famosos: VIDEOS

Parece que Shanik Berman no tiene filtro, pues no se queda con nada y expresa todo lo que piensa sobre sus compañeros de La Casa de los Famosos, esa originalidad le ha valido convertirse en la favorita de esta temporada y es que ella lo tiene todo, es directa, divertida y sobre todo no se queda callada si alguna idea pasa por su mente. Sin embargo no todo lo que ha dicho ya sido tan benéfico, pues se avienta cada comentario que termina hiriendo a sus compañeros.

Desde su etapa como periodista se notó que es muy directa y si nos vamos a sus pasado podemos ver entrevistas y participaciones en programas de televisión donde no tiene filtro y dice todo lo que piensa. Sólo hay que recordar la vez que en el programa Montse & Joe mostraron un video donde una muy joven Yolanda Andrade interpreta una telenovela donde comparte créditos con Cristian Castro y ella de inmediato le pregunta: "a quién te gustó más besar", refiriéndose a él o a su madre Verónica Castro y desde luego que en esta edición de La Casa de los Famosos no se iba a quedar callada.

Las mejores frases de Shanik en La Casa de los Famosos

Aunque muchos aseguraban que Shanik no tendría fuerza en esta edición, sus comentarios y personalidad han mostrado que si puede convertirse en uno de los personajes favoritos, pues es muy original y eso hace match con el público que la apoyó de librar su primera nominación para salir expulsada.

"Volvió con su ex"; casi hace llorar a Paola Durante

Paola Durante estaba platicando de una relación en la que le fue muy mal y Shanik sin piedad alguna le dijo que ese hombre era casado y había regresado con su esposa. La reacción de Paola fue de sorpresa y le preguntó cómo sabía, sin duda esa noticia le afectó pues no pudo ocultar la reacción que le provocó.

"Tragas todo el día"

Gomita ha hablado en varias ocasiones de las duras críticas que ha enfrentado en torno a su cuerpo, por lo que tuvo que enfrentar un proceso de sanación y paz mental para poder encontrar la felicidad con ella misma. Estando sentados en la mesa Shanik le dijo que cómo no quería estar gorda su se la pasa tragando todo el día.

"De aquí todas tienen como mil cirugías"

Adrián Marcelo se encontraba haciendo una reflexión en torno a los rasgos físicos que debe tener un líder, comentó que los rostros afilados los definen a lo que ella respondió: "¿de aquí quién tiene rasgos de líder? Si todas tienen como mil cirugías".

"¿Estás lista para tener otro novio que te haga daño?"

Briggitte Bozzo se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos y les explicó que ha tenido relaciones donde ha sido víctima de violencia. Luego de eso Shanik le hizo una pregunta muy fuerte. "¿Estás lista para tener otro novio que te haga daño, o vas a cambiar tú?", causando una reacción de sorpresa ante todos.