Hija de Adal Ramones lo hace llorar con broma de salir con un hombre mayor y divorciado: " ¿no le puedes dar clases a Pepe Aguilar?"

Paola, la hija de Adal Ramones, se dijo lista para la revancha que tiene contra su padre en el tema de bromas, especialmente tras unas semanas de la última jugada que tuvo el comediante con la joven, pues le afirmó que se convertiría en padre de nueva cuenta. Ahora, ambos se hicieron virales, ya que Pao se vengó y le sacó "canas verdes" a su padre al decirle que está saliendo con un hombre mayor, divorciado y con hijos, algo que no fue del agrado del también conductor y en redes no dudaron en comparar la reacción de él con la de Pepe Aguilar, quien hace unos días entregó a su hija Ángela en el altar para casarse con Nodal.

Hija de Adal Ramones le juega broma

En una serie de videos compartidos en TikTok, la joven compartió el momento en el que le pidió a su papá que se sentaran a platicar sobre un tema importante y si bien en un primer momento se veía a Adal Ramones muy cómodo y pidiéndole a su hija que lo le echar "tanto rollo", su comportamiento cambió con el paso de los minutos. Paola le explicó a su papá que en noviembre conoció a alguien y la dejó feliz y enamorada, aunque el único problema fue que le lleva 20 años de edad, algo que el comediante contestó con un: "estás mal".

Así se vivió el momento. (Foto: TikTok @paolaramonesv)

Durante su conversación Adal Ramones le dijo a su hija que no acepta la relación porque la diferencia de edad es muy notorio y todo empeoró cuando Paola confesó que el supuesto hombre es divorciado y con una hija. Asimismo, el conductor comparó el romance con de su hija con la relación que él tiene con Karla, a quien también le lleva una importante diferencia de edad. Ante la insistencia de su hija, él insistió en que no lo quería conocer y no dudó en decirle a la también creadora de contenido que iba a arruinar su vida.

Pese a la negativa del conductor, Paola le dijo que su supuesto novio mayor estaba abajo esperando para conocer al famoso y él no dudó en decirle a su hija que le hizo una grosería al avisarle así de golpe. "Entiende que no", dijo Ramones antes de darle argumentos sobre los romances que él tuvo en el pasado y en las que respetó el cómo se podía sentir Paola.

Así reaccionaron algunos de los seguidores de la joven. (Foto: TikTok @paolaramonesv)

"Siguiente punto es que ya se hizo más formal la relación. Me dio un anillo de promesa y quiero que lo conozcas por favor", dijo Paola, mientras Adal Ramones le insistió a su hija con que comete un error. "Se acabó mi conversación contigo", dijo el comediante antes de ponerse de pie para irse y ser abrazado por su hija al romper en llanto, y segundos después le confesó que se trató de una broma. El video termina con risas y el alivió del conductor.

Internautas aseguran que la reacción de Adal Ramones debió ser la de Pepe Aguilar con Ángela

Tras viralizarse el momento, los internautas no dudaron en asegurar que la reacción que tuvo Adal Ramones debió de ser la que Pepe Aguilar tuviera con su hija Ángela, esto por su reciente boda con Christian Nodal, quien tiene una hija de menos de un año de edad. "Cómo no fuiste papá de Ángela Aguilar", "¿no le puedes dar clases a Pepe Aguilar?", "que tamaño de padre es Adal" y "a Ángela le faltó un papá como Adal Ramones", se lee en TikTok.