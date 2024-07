Mariana Echeverría perdió un bebé a unos meses de entrar a LCDLF México, así lo contó: VIDEO

La participante de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría se robó todos los reflectores en los primeros días de competencia después de abrir su corazón y contar que meses antes de ingresar al reality show perdió un bebé que estaba en proceso de gestación.

Hace unos años la exintegrante de "Me Caigo de Risa" conmovió a todos los internautas al revelar que sufrió dos abortos. Ambos ocurrieron después de convertirse en mamá del pequeño, Lucca, producto de su relación sentimental con el portero del Club León, Óscar Jiménez. Al parecer hace unos meses sufrió un tercer aborto.

En los primeros días de competencia de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría dio de qué hablar al contar que su participación no estaba definida pues estaba embarazada. En este sentido la también modelo confesó que recibió la invitación para entrar al reality, pero prefirió rechazarla.

En este sentido Mariana Echeverría dijo que se ha sometió a un proceso in vitro para buscar tener un segundo hijo. Desafortunadamente durante los primeros meses de gestación el bebé no se logró y lo perdió. Fue en ese momento cuando tomó la decisión de entrar a "La Casa de los Famosos México".

"Les dije estoy embarazada, ya no voy a entrar. Eso fue a principios de mayo. Cuando tengo que decir sí o no, les dije no. A la tercera semana lo perdí", contó la conductora.