Gabriel Soto se sinceró con Geraldine Bazán y le avisó que terminaría con Irina Baeva: “ella tenía que saber"

Gabriel Soto sigue firme con su separación de Irina Baeva y ya ha comenzado a dar más detalles sobre los días previos y posteriores de su rompimiento. Recientemente señaló que antes de terminar su noviazgo, una de las primeras personas en enterarse fue Geraldine Bazán, su exesposa y madre de sus hijas.

El actor confesó que trató de salvar su relación de seis años con Irina Baeva, pero no lo lograron, motivo por el cual tomaron la decisión de separarse. Sin embargo, no quiso hablar de los rumores de infidelidad por parte de la actriz, pues aseguró que es un caballero y prefiere no mencionar nada al respecto.

Seguir leyendo:

Susana Zabaleta defiende a Irina Baeva de las críticas en “Aventurera”: “Me da mucho sentimiento”

Irina Baeva rompe el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto: "El comunicado fue publicado sin mi consentimiento"

El actor confesó que trató de salvar su relación de seis años con Irina Baeva pero no lo lograron | Foto: Instagram @irinabaeva

Gabriel Soto se sinceró con Geraldine Bazán y le avisó que terminaría con Irina Baeva

El famoso actor de telenovelas indicó que Geraldine Bazán fue de las primeras en enterarse de que terminaría su relación con la actriz rusa. Esto debido a que debía anticiparle ante los cambios familiares que tendrían en los próximos meses, pues la decisión también influiría en sus hijas, quienes conocían y convivían con Irina.

“Las últimas veces que hablé con Geraldine le estaba platicando más o menos la situación porque esto también obviamente tiene que ver con mis hijas. Entonces era algo importante que ella tenía que saber porque es un movimiento para toda la familia y también para mis hijas”, detalló.

Por su parte, Geraldine Bazán no ha mencionado nada al respecto, sin embargo, cabe recordar que cuando su exmarido se divorció de ella fue precisamente cuando empezó a salir con Irina, incluso ella aseguraba que desde antes ya habrían sostenido una relación extramarital, por lo que después de lo ocurrido ella tomó distancia con la pareja

¿Por qué terminaron Gabriel Soto e Irina Baeva?

El actor de 49 años y la protagonista de Aventurera iniciaron su relación en medio de escándalos de infidelidad y terminaron entre las mismas especulaciones. De acuerdo con entrevistas que ha brindado Gabriel en los últimos días, terminaron su relación debido a que ya no pudieron resolver diferencias que tenían.

"Ya llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas y finalmente las relaciones se acaban cuando una pareja ya no se puede llegar a entender, fuimos a terapia de pareja, ahora sí que hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para salvar una relación", dijo.