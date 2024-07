Sofía Castro muestra su apoyo a Irina Baeva tras decir su verdad en ruptura con Gabriel Soto: FOTO

Irina Baeva se encuentra viviendo momentos bastante complicados en todos los ámbitos de su vida. Por un lado está la ruptura con Gabriel Soto y todos los rumores que indican que la rusa le fue infiel al actor. Por el otro lado están todas las críticas que se han generado desde que comenzó a interpretar a la protagonista de 'Aventurera'. Ahora, medio de este huracán mediático en el que está envuelta, Sofía Castro le mostró su apoyo y afecto.

La hija de la 'Gaviota' le mandó un mensaje en redes sociales para mostrarle que no está sola en esta tormenta de sentimientos y ataques en medios de comunicación. Sofía aprovechó su cuenta de Instagram para expresarle que la ama. Un mensaje que deja claro que no la va a dejar sola después de terminar su relación con Soto.

Sofía no dudó en mandarle un mensaje a su amiga tras la ruptura con Soto (IG: sofia_96castro)

Sofía Castro mostró su apoyo después de que Irina hablara sobre su ruptura

Sofía decidió comentar la publicación de la entrevista donde Irina contó su versión de la ruptura con Gabriel Soto. La hija de la 'Gaviota' no dudó en confirmar que ama a su compañera de profesión y con esto dejar claro que estará para apoyarla en estos momentos de tristeza por haber terminado su relación sentimental con el actor.

"Te amo", escribió Castro acompañada con un emoji de un corazón rojo en la publicación de la revista Hola.

Los fans de Sofía no dudaron en reaccionar al mensaje que le mandó a Baeva. Entre las reacciones se puede ver que sus seguidores tienen claro del gran corazón de Castro y que es una buena amiga al no dejarla sola en estos momentos tan complicados para la rusa. Algunos otros aseguran que Irina tiene lo que se merece por meterse en la relación de Soto con Geraldine.

Sofía mostró su apoyo a Irina tras la ruptura con Gabriel Soto (IG: hola_mx)

Irina habla del comunicado que sacó Gabriel Soto

La nueva 'Aventurera' dio una entrevista exclusiva para la revista Hola donde expresó su versión de los hechos sobre la ruptura con Gabriel Soto y de paso confirmar que el comunicado se sacó sin su consentimiento, sólo se notificó que iba a salir un escrito donde se explicaban los motivos de la separación, pero ella jamás estuvo de acuerdo con dicha información.

"El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí, sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto... estábamos juntos", dijo Irina sobre el comunicado para después expresar que jamás le sería infiel a una pareja, ya que cuando está con alguien solo tiene ojos para esa persona.