Bellakath reacciona a los comentarios sobre sus glúteos: "la gente piensa que traigo implantes, son naturales"

Bellakath no deja de aparecer en el ojo mediático. En los últimos meses, la 'Gatita' se ha visto envuelta en encontronazos con Yeri Mua y algunos otros temas y críticas que la persiguen. En esta ocasión fueron sus operaciones estéticas las que hicieron que la cantante se frenara para hablar sobre los 'retoques' que se ha hecho, siendo sus glúteos uno de los más sonados. La cantante asegura que son naturales.

La exponente de la música urbana acudió como invitada al programa de radio de Maxine Woodside para hablar de sus proyectos, pero también para responder a algunas de las dudas de sus fans y el mundo entero. Bellakath dejó claro que sus pompas no son de cirujano, son naturales aunque las personas no puedan creer que son de ella.

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos México 2: ¿Quién es el esposo de Shanik Berman y por qué hay un peluche con su cara en la casa?

Paola Durante lanza chiste a Mario Bezares en La Casa de los Famosos México y revive asesinato de Paco Stanley | VIDEO

La cantante confirmó que se ha hecho diferentes 'arreglitos' estéticos para ver como ella quiere, pero una de las zonas que no ha pasado por el cirujano para tratarse las pompas. Dentro de las cirugías que si se ha realizado se encuentran los labios y la liposucción. Todavía tiene pendiente hacerse la nariz, pero le da miedo.

Cuando los conductores del programa hicieron énfasis para saber si sus glúteos era operados, la 'Gatita' expresó que no. La cantante tiene claro que muchas personas pueden pesar que sí, pero la realidad es que no son implantes, son naturales. Por lo que espera que se termine la polémica sobre ese tema. Bellakath terminó el tema confirmando que le pusieron un poco de grasita.

La 'Gatita' dejó claro que dentro de las múltiples intervenciones a las que se ha sometido se encuentran unos implantes en el pecho. Bellakath contó cómo tuvo una mala experiencia con una de las siliconas que le colocaron. Para ser más precisos, se le volteó una de las bolsas de silicón que le colocaron. Esto le causó un fuerte dolor en el pecho.

"Me había hecho las bubis, pero me pasó algo feo, uno de los implantes se me volteó y se rompió. Me las quité y me quedaron bien mis bubis, de tamaño bien. Y no, ya no quiero, la verdad es que duelen", expresó la exponente urbano.