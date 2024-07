Tras polémica, Adrián Marcelo segura que está desempleado y por eso aceptó entrar a La Casa de los Famosos 2

Los fans de La Casa de los Famosos México ya conocen a todos los participantes para esta segunda temporada, pero antes de ver como ingresan todos a la casa donde tendrán que convivir durante 10 semanas y dar contenido para todos los que estén viendo el show en la casa. Ahora es momento de hablar de las últimas declaraciones que dejó el último confirmado de la casa, Adrián Marcelo, que confirmó el motivo por el que decidió entrar a LCDLFM.

El regio llegó a la casa para convertirse en uno de los favoritos de la gente, pero también para ser en uno de los más polémicos, esto claro si decide presentar la versión que muestra día con día en la televisión. Cuando se confirmó su lugar, el comediante fue criticado por previas declaraciones donde confirmó que La Casa de los Famosos México es para desempleados. Ahora, Adrián Marcelo explicó los motivos que lo llevaron a formar parte de los 14 famosos de la segunda temporada.

El conductor de 'Radar' explicó que después de las elecciones se quedó sin trabajo y por ese motivo decidió entrar a La Casa de los Famosos México 2. El regio no dudó en comentar que era fiel a su declaración donde aseguraba que el programa estaba hecho para personas que están desempleadas, ya que es dejar de trabajar 10 semanas para enfocarse en un solo proyecto. Ahora el dejará todo para enfocarse en llevarse el millón de pesos que ofrecen al ganador del reality.

"La Casa de los Famosos es para gente que no tiene trabajo. Es correcto. Ahora que acabaron las elecciones, yo me quedé sin trabajo. Fiel a lo que declaré, hoy por hoy yo me encuentro desempleado. Como lo dije, es para desempleados La Casa de los Famosos y hoy yo estoy desempleado... qué bueno que llegó esta oportunidad", dijo Adrián Marcelo.