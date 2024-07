La reciente colaboración entre Peso Pluma y Kenia Os ha tenido buen recibimiento del público, sin embargo, no ocurrió lo mismo en su reciente concierto por el que la cantante se convirtió en blanco de críticas debido a su forma de bailar reguetón. Fans se mostraron molestos en redes sociales y compraron los pasos de la también influencer con los de Anitta, quien generó gran alboroto por su acalorado baile con el intérprete de corridos tumbados.

Critican a Kenia Os por su forma de bailar reguetón

A tan sólo unos días de su lanzamiento “Tommy & Pamela” se ha colocado como uno de los temas favoritos del público impulsando aún más la fama de Peso Pluma y Kenia Os. Ante el éxito que ha tenido la colaboración, el cantante tuvo a la influencer como su invitada especial en el concierto que ofreció este fin de semana en Dallas, Texas, y aunque fue recibida entre aplausos en redes sociales recibió críticas por su fama de bailar reguetón.

Sigue leyendo:

Peso Pluma es besado tiernamente por una mujer desconocida, ¿es su nueva novia?

Nicki Nicole ha olvidado a Peso Pluma, así fue captada en España con otro de sus exnovios

Para la presentación Kenia Os optó por un ajustado pantalón de cuero en color negro a juego con un crop top strapless, lo complementó con unas zapatillas en punta y guantes largos. Sin embargo, lo que llamó la atención de los fanáticos fue su forma de bailar reguetón, pues aseguraron que lucía “tiesa” y sin poder moverse lo suficiente sobre el escenario.

“Peso Pluma le dio la oportunidad a Kenia Os de servir perreo y lo único que hizo fue ayunar”, “Ella nunca ha sabido bailar ni cantar”, “Ella no baila, no canta, no compone, no escribe y no se sabe mover”, “Mi niña, es la primera vez en este género”, “No es Anitta”, “Nula presencia artística que tiene esa morra”, “Esa es la gente que hacen famosa” y “Cuanta falta hizo Anitta”, fueron algunos de los comentarios.

Kenia Os recibe críticas por su forma de bailar reguetón junto a Peso Pluma. Foto: IG @keniaos

¿Peso Pluma estrena romance?

La presencia de Kenia Os en el concierto no fue lo único que dio de qué hablar, pues también se difundió un video de “Doble PP” en el que besa a una misteriosa mujer tras bambalinas. Con ello se confirma que terminó el romance con Anitta y que podría estar comenzando una nueva relación tras su escandalosa ruptura con Nicki Nicole.

Sobre la nueva conquista de Peso Pluma, aunque hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones al respecto y su colaboración con Kenia Os desató de inmediato rumores de un romance, en redes sociales se reveló que la mujer que lo beso tras su concierto podría ser la modelo estadounidense Hannah Howell.