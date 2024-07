Luis Arrieta muestra su vulnerabilidad con su monólogo teatral "Hombre"

La puesta en escena Hombre cuenta la vida de “Rodrigo”, quien alguna vez fue un niño sensible hasta que su mamá lo abandonó, desde entonces, su papá lo educó para convertirlo en un hombre competitivo, fuerte y trabajador, hoy, tiene 40 años y su vida cambia cuando su padre muere y tiene que iniciar un viaje a su pasado para descubrir si ahora podrá convertirse en un hombre de verdad.

Esta es la trama del monólogo escrito por Luis Arrieta, inspirado en su infancia, adolescencia y vida adulta, el actor señaló.

“Los monólogos son muy aburridos en general, hice uno con mucha comedia, la historia es conmovedora e invita a que explores tu propia vulnerabilidad, darte cuenta cómo estás parado ante tu niño interior”, comentó.

El actor, que tiene más de 20 años de trayectoria trabajando en teatro, cine y televisión, habló acerca del mensaje que le dejó crear esta historia.

“Me di cuenta que los hombres estamos como Rodrigo, pero no lo tenía tan claro en mí, soy alguien que le entro a la vulnerabilidad y luego me echo para atrás, hay un miedo mío en la vida de ser vulnerable, mostrarme como soy”.

Y agregó, “cuando creces tienes responsabilidades, pero seguimos siendo vulnerable, juguetones y creo que lo peor para un ser humano es vivir sin fe, no debemos perder a ese niño interior, el problema de los adultos es que tendemos a hacer cosas por el resultado, pero el niño no, el niño explora, disfruta y eso no lo debemos olvidar como adultos”.

Sobre el mayor reto al que se enfrentó realizando Hombre expresó.

“Separar al escritor para que como actor entre con ojos frescos, fue todo un reto, Paola me sacó de mi zona de confort, sabía que ella iba a imprimir su visión y que iba a ser mejor que la mía, hizo un montaje que no estaba en mi cabeza”.

Sin embargo, Arrieta mencionó que el proceso de creación de esta obra también lo llenó de satisfacciones, “disfruto los momentos cómicos, las interacciones con el público, porque como actor siempre tengo una cuarta pared, ya sea en una película, una obra o una serie y de pronto hacer un proyecto donde el público es un personaje junto conmigo, me gusta mucho”

El también escritor de este monólogo, además explicó.

“Lo que nos debe enseñar “Rodrigo” es que tenemos que aceptar la fragilidad, aceptar que no podemos solos y que como hombres en este mundo tan competitivo, tenemos que poder tener la capacidad de ser empáticos para expresar cómo nos sentimos”.

SOBRE LA OBRA

Ganador “Mejor Actor Joven” de los premios Asociación de Periodistas Teatrales en 2011

Luis Arrieta domina las lenguas maya y náhuatl

Tiene funciones los martes

Es dirigida por Paula Zelaya Cervantes

2 de julio estreno en el Teatro Milán

12 semanas durará su temporada

2004 inicia su carrera como actor en el teatro

MAAZ