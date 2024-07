La humildad de Carlos Rivera, confiesa que sigue frecuentado a las personas que le brindaron su apoyo

Carlos Rivera es, hoy por hoy, uno de los cantantes más famosos y queridos que hay en México. Sus conciertos están siempre llenos, la gente no lo deja de apoyar. Tiene miles y millones de reproducciones en su perfil oficial de Spotify. Sin duda, un sujeto que ha trabajado hasta llegar a la cima.

Pero no lo ha hecho solo, y eso es algo que Carlos Rivera sabe muy bien. Por eso, dijo en una reciente entrevista que toda su vida ha estado muy agradecido con la gente que lo empujó en el inicio de su carrera, y por esa razón nunca les ha dejado de hablar ni de estar en contacto con ellos.

Sigue leyendo: Preparan exposición dedicada a Carlos Rivera por sus 20 años de carrera, estos son los detalles

Carlos Rivera, un tipo agradecido

Crédito: Carlos Rivera Instagram

Dijo que nunca se olvidará de las veces que sus entrevistas y sus firmas de autógrafos tenían muy poca gente que quisiera apostar por él, y que en su última firma, como agradecimiento a esas personas que le brindaron su oído, firmó desde las 2 de la tarde y hasta las 3 de la mañana.

Sigo teniendo a mi compañía de discos, las personas que estuvieron ahí y apostaron por mi, quienes apostaron por mi en las firmas de autógrafos. Me queda el recuerdo de ser agradecido, no me sabrían a nada si nada más saliera de la academia, gané y ya soy famoso. Hay algo detrás que me hace poder contar toda esta historia

¿Quién es Carlos Rivera?

Crédito: Carlos Rivera Instagram

Carlos Augusto Rivera Guerra, conocido artísticamente como Carlos Rivera, es un cantante, compositor y actor mexicano nacido en Huamantla, Tlaxcala. Se convirtió en un fenómeno de la canción en este país gracias a que fue parte de un reality show de televisión conocido como La Academia.

Desde entonces, ha desarrollado una exitosa carrera musical. No solamente tiene un total de seis álbumes de estudio, también ha sido parte de importantes puestas en escena, como su incursión en "El Rey León" de Broadway. Gracias a ello tiene famosos premios como un World Broadway y dos premios Dial.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez revive el mágico momento que vivió junto a Carlos Rivera en concierto: "contigo todo"

Conocido por su voz cálida y potente, Rivera transita por diversos géneros musicales, desde el pop latino y las baladas románticas hasta el mariachi y la ranchera. Entre sus canciones más populares se encuentran "Recuérdame" (que realizó para Disney), "Que tu voz se escuche", "Gwendolyne" y "Te me vas".