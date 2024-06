Susana Zabaleta responde a quienes la critican por su relación con Ricardo Pérez, 30 años menor

Aunque durante varios meses Susana Zabaleta y Ricardo Pérez intentaron mantener su romance alejado de los reflectores, pronto la noticia se confirmó generando gran alboroto en redes sociales donde gran parte de los fanáticos externaron su felicidad por la nueva pareja. Sin embargo, no todos se mostraron de acuerdo debido a la diferencia de edad ya que la actriz es 30 años mayor que el comediante, algo ante lo que no dudó en responder.

Susana Zabaleta responde a críticas por su romance

La química entre el comediante, de 29 años, y la actriz, de 59, es evidente y así lo presumieron en un video compartido por Zabaleta en su cuenta de Instagram donde muestran detalles de sus románticas vacaciones en la playa. Pese a ello, no han evitado los comentarios negativos, mismos que hasta ahora la también cantante ha tomado con humor compartiendo memes sobre “colágeno”, término que se usa para alguien que tiene una pareja de menor edad.

Sigue leyendo:

Eiza González ya no oculta su amor y presume a su nuevo novio, el modelo Guy Binns

Michelle Rodriguez y su novia presumen románticas vacaciones en la playa: VIDEO

“Imagínate si me molestaran. Estar dándole gusto a la gente no está padre, lo que sí es que si tienes un tesoro tan grande hay que blindarlo. Yo creo que está padre como nos dicen, Ricaleta, está bonito, y está bonito que nos llevemos bien; está bonito demostrarle al mundo que también te puedes seguir enamorando no importa la edad que tengas”, respondió la actriz en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube.

Ricardo Pérez habla de su romance con Susana Zabaleta

El conductor de "La cotorrisa" y Susana Zabaleta se conocieron durante las grabaciones del programa “Divina Comida” en 2023 y aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó su relación, ambos han externado lo felices que están y ya no lo esconden con las muestras de afecto en público.

Suana Zabaleta defiende su relación con Ricardo Pérez, 30 años menor. Foto: IG @susanazabaleta

Como ocurrió el pasado 10 de mayo durante el concierto de “Grandiosas” en el que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta protagonizaron un romántico momento al besarse sobre el escenario. “Me la paso increíble con ella, es un mujeron, me divierto mucho, nos la estamos pasando bien”, dijo el influencer ante los medios compartido por "Qué buen chisme" en YouTube.

“El sí cumplió su sueño de estar con su crush”, “No sé si estoy celosa de Ricardo o de Susana”, “¡Hermoso!”, “Susana es el goal de mujer independiente”, “La edad sólo son números, la atracción es mental, donde dos almas se fusionan”, “Susana, llévalo a la luna por mí”, “Mi mamá me dio la vida, pero Ricaleta me dio las ganas de vivirla”, “Ay, mana, ya relájate, luego queda uno como estúp***”, “Ricardo siempre dijo que quería una mujer chingona e independiente” y “¡No estoy soportando tanto amor!”, son algunos de los comentarios que recibe la pareja en redes sociales.