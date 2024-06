VIDEO: Conoce al Ramón, el "integrante" mexicano de BTS que ya no recordabas

BTS en México podría hacerse realidad en el año 2026, ya que después de terminar con su servicio militar, el grupo podría retomar sus actividades promocionales con una nueva gira y un álbum para reencontrarse con sus fans. Sin embargo, México los vio por última vez en 2017.

A tan solo un año de su debut, BTS vino a México por primera vez como parte del Music Bank, uno de los festivales más conocidos del K-Pop. Un año después, el grupo regresó al país con su primera gira "The Red Bullet" y finalmente en 2017 se presentaron por última vez en la KCON, año en que lanzaron "Blood Sweat & Tears", una de sus canciones que los lanzaron a la fama.

Sin embargo, desde hace siete años, BTS no ha venido a México con ninguna de sus giras mundiales, pero algunas fans no pierden la esperanza de verlos en los próximos años, pues artistas como BLACKPINK y Taylor Swift ya pisaron tierras aztecas y ya no suena tan imposible.

Aunque en 2015 BTS no era tan popular, el grupo visitó México con su primera gira, ya que nuestro país fue uno de los primeros destinos para los artistas K-Pop desde el 2011. Algunas fans fueron afortunadas de verlos en vivo y en persona durante sus primeros años de carrera, pues actualmente muchas ARMY no han tenido oportunidad de ver un concierto suyo.

En ese año BTS se presentó con el tour "The Red Bullet", en ese entonces Namjoon era conocido como Rap Monster, su antiguo nombre. Sus fans decidieron llamarlo Ramón, pues la pronunciación era bastante similar a su nombre coreano, pero el rapero se confundió totalmente cuando vio un letrero en el público.

La fan que lo escribió para llamar "Ramón" al integrante de BTS, pero el líder del grupo pensó que era el nombre con el que eran conocidos en México, desde entonces se convirtió en un momento icónico entre sus fans.