VIDEO | La colaboración mexicana de Jungkook de BTS que no sabías que necesitabas

El próximo 13 de junio las fans de BTS estarán de fiesta, pues el grupo coreano celebrará su aniversario número 11 con el evento anual "FESTA". Esta celebración consiste en varias actividades y lanzamientos para sus fans, desde música, conciertos o fotos y para este 2024, Jungkook estrenará una nueva canción.

El menor de los integrantes debutó como solista con "Golden", siendo uno de los últimos del grupo en tener su propio álbum y fue el segundo en alcanzar el número 1 del chart Billboard. Jungkook de BTS también se convirtió en el el artista coreano más reproducido a nivel mundial.

Actualmente, es el más joven de BTS, pero Jungkook ha demostrado tener un gran talento como cantante pese a su edad. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como compositor, productor y hasta director, también fue elegido para el himno del mundial de Qatar 2022.

Se espera que Jungkook de BTS lance nueva música con Never Let Go, una canción que se estrenará durante el FESTA 2024, la celebración anual de aniversario del grupo. Además, hace unas semanas se dio a conocer que J Balvin grabó una colaboración con los idols, la cual no ha sido estrenada.

Sin embargo, quien si reveló la colaboración que tuvo con Jungkook de BTS fue Marcelo Ebrard, el ex secretario de Relaciones Exteriores, ha hablado en más de una ocasión del grupo coreano, incluso se ha declarado su fan. En sus redes sociales, el canciller publicó un video junto al idol, donde aseguró que bailaron juntos.

El clip muestra imágenes de Jungkook junto a Marcelo Ebrard en el video de "Standing Next to You" y bromeó sobre salir en su video. También compartió otra imagen con algunas ilustraciones relacionadas con "Dynamite", la canción de BTS para que adivinen su grupo favorito.