Muere Armando Silvestre Carrascosa, a los 98 años, el actor del Cine de Oro que huyó de México

El actor mexicoestadounidense Armando Silvestre Carrascosa falleció a los 98 años, según informó su sobrina Lorena Silvestre en redes sociales. Su nombre era muy conocido porque él había afirmado en diversas ocasiones que tuvo que irse a vivir a Estados Unidos porque un presidente de México no veía con buenos ojos la relación que sostenía con una actriz. Además, participó en varios proyectos de Hollywood.

Armando Silvestre, quien falleció el 3 de junio, nació el 28 de enero de 1926 en San Diego, California. Criado en una familia de comerciantes prominentes, desde joven mostró interés por el toreo, aunque este sueño se vio truncado tras un grave accidente con un toro. Posteriormente, se involucró en las carreras de autos deportivos, la equitación, el buceo, el golf y las regatas de velero, destacándose en cada disciplina. Fue su tía, la escritora María Carrascosa, quien lo introdujo al mundo de la actuación.

¿Por qué tuvo que huir de México?

En una entrevista que dio para el programa “La Historia Detrás del Mito”, el actor contó que tuvo que dejar de vivir en México cuando el ex presidente Miguel Alemán Valdés (1946- 1952) “desaprobó” su romance con la actriz Linda. "Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: 'mire, olvídese de esta persona (Linda)'. Dije: 'Sí, señor, cómo no'. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México", dijo.

¿En qué películas películas apareció Armando Silvestre Carrascosa?

Comenzó sus estudios en la escuela de Seki Sano y debutó en el cine en 1945, bajo la dirección de Miguel Morayta. Su físico impresionante lo llevó rápidamente a protagonizar "Lola Casanova" en 1947, al lado de Meche Barba e Isabela Corona. Durante el rodaje de "Rincón Brujo" en 1948, inició un romance con Gloria Marín, en una época en la que ella aún estaba ligada a Jorge Negrete.

La carrera de Armando no se limitó al cine mexicano. Hollywood también lo acogió en películas como "Wyoming Mail" (1950), "Apache Drums" (1951) y "Mark of the Renegade" (1951). Su versatilidad lo llevó a participar en diversos géneros, destacándose en películas como "Ahí viene Martín Corona" (1952) y su secuela "El enamorado" (1952), además de "La red" (1953), ganadora de un premio especial en Cannes.

El actor se consolidó en el cine de acción con películas como "Neutrón el enmascarado" (1960) y "Santo contra los zombies" (1962). También incursionó en el cine de western en Hollywood con títulos como "Kings of the Sun" (1963) y "Two Mules for Sister Sara" (1970). A pesar de su éxito, no se limitó a un solo género y exploró el suspenso y la comedia en filmes como "La puerta" (1968) y "Las fieras" (1969).