Tras rumores de boda, Paloma Cuevas presume a Luis Miguel como nunca antes: VIDEO

El 2023 trajo muchas sorpresas en la industria musical y de los conciertos con el esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios tras años de ausencia para demostrar que su voz sigue tan fuerte y poderosa como en sus años dorados; sin embargo, lo anterior no es lo único con lo que ha enamorado de nueva cuenta a su público. Pues a lo largo de estos meses se ha encargado de limar las asperezas con su hija, Michelle Salas, y dejarse ver de lo más enamorado con Paloma Cuevas.

El romance entre el cantante y la diseñadora ha dejado no sólo las mejores tomas de los enamorados, sino también rumores que vienen desde hace meses en los que se señaló que Luis Miguel habría comprado un anillo para la española y más recientemente que se dio a conocer que ya habrían dado el "sí" en el altar. Aunque ni la pareja ni sus cercanos han confirmado o negado lo anterior, los señalamientos crecen mientras ellos se presumen y demuestran su amor.

Sigue leyendo:

Luis Miguel publica "foto" junto a Taylor Swift y desata rumores de colaboración, ¿estrenarán canción?

Verónica Castro reaparece tras su hospitalización, ¿cuál es su estado de salud este domingo 30 de junio?

Así lo presumió. (Foto: IG @palomacuevasofficial)

Paloma Cuevas más enamorada que nunca de Luis Miguel, así lo presumió

La mañana de este domingo y en medio de los rumores de boda con Luis Miguel, Paloma Cuevas compartió en Instagram un video con el que presumió el gran amor que le tiene al intérprete y además se dejó ver orgullosa de los logros que ha conseguido en este retorno a la música y a los shows en vivo.

En la grabación que compartió la diseñadora se ve a Luis Miguel en uno de sus shows dándolo todo por su público; con una enorme sonrisa y un baile en el que contonea las caderas, se ve al papá de Michelle Salas interpretando "Será que no me amas". Pero la verdadera razón por la que afirmamos que la española se sintió orgullosa de los logros de su pareja es porque también compartió algunas otras tomas de este magnífico tour.

Continúa con su gira por todo el mundo. (Foto: IG @palomacuevasofficial)

Las imágenes muestran a los fans del "Sol de México" afuera de los distintos estadios en los que se ha presentado junto a mercancía oficial y carteles con los que le demuestran su admiración, además de los rostros emocionados de algunos de los presentes, la prensa y los recintos llenos y listos para escuchar en vivo a su ídolo.

Aunque Paloma Cuevas no compartió ningún mensaje en el video que publicó de Luis Miguel, dejó en claro que apoya a su pareja n esta etapa tan importante. Cabe destacar que previo a este clip, la diseñadora también compartió imágenes de una fiesta de boda a la que asistió, hasta el momento no se sabe si su acompañante fue el mexicano, pero en sus manos no aparece ninguna argolla de matrimonio.