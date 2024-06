Mario Bezares hace parodia con una polémica escena del caso Paco Stanley: "Ni mi familia me respeta" | VIDEO

Mario Baezares revive una de las escenas más polémicas del caso de asesinato de Paco IG: mbezares

La serie de Prime Video '¿Quién lo mató?' sigue generando una serie de polémicas y críticas por parte de las personas que se vieron involucradas en la trágica muerte de uno de los conductores y comediantes más queridos de México. A pesar de todos los problemas que puede presentar la serie de Amazon, algunos se lo toman con humor, tal es el caso de Mario Bezares, quien decidió hacer una parodia de uno de los momentos más polémicos del caso del asesinato de Stanley con su familia.

En el video que se hizo viral en redes sociales se puede ver como Mayito se encuentra con su familia en un restaurante cuando se levante y les dice que va al baño. La familia prefiere reaccionar ante esta situación, ya que no quieren que les pase lo que le ocurrió a Paco Stanley el día que su patiño se quedó en el baño por un largo tiempo.

Mario fue acusado en el caso de Paco Stanley por ir al baño

En la serie se indica que Mario Bezares fue vinculado a proceso debido a que se le adjudicaba como uno de los colaboradores de la muerte de Paco, para ser más precisos, en la persona en la que dio las indicaciones para que los sicarios pudieran aparecer en el restaurante para balacear la camioneta en la que iba el conductor y comediante.

Previo a que ocurriera la catástrofe, Mario habría recibido una llamada y decidió ir al baño porque se sentía mal. Paco habría acompañado a Bezares al baño, pero ante la tardanza de su patiño decidió esperarlo en la camioneta. Antes de que lograra salir Mayito se presentó la balacera que privaría de la vida a Stanley.

La parodia de Mario Bezares en redes sociales

Durante las semanas del lanzamiento de la serie de '¿Quién lo mató?', Mario decidió realizar una parodia recordando dicha escena que aparece en el primer capítulo de la producción de Prime Video. En esta ocasión, el comediante lo hizo en un restaurante con su familia. La reacción de los que estaban sentados hizo que Mario confirmara que ni su familia le tenía respeto.

"Familia voy al baño, eh", dijo Mario para pararse de la silla. Inmediatamente todos los que estaban acompañándolo se pararon. Uno de sus hijos lo tomó de los hombros y dijo: "No, no, no espérate. Te seguimos. Vamos todos al baño juntos, todos al baño juntos". Mayito terminó el video diciendo: "ni mi familia me respeta" y soltando un suspiro.

Cuando se estrenan nuevos episodios de '¿Quién lo mato?'

El pasado 31 de mayo se presentaron los capítulos 3 y 4 de la serie de Prime Video. Para aquellos que ya vieron los cuatro primeros episodios deberán esperar hasta el viernes 7 de junio, cuando saldrán los siguientes capítulos de la producción donde aparecen Luis Gerardo Méndez, Belinda y Diego Boneta.