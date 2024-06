Kalimba enfrentaría nueva demanda por pensión alimenticia para su hijo Mikha

En abril pasado Kalimba fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado contra la cantante Melissa Galindo. Aunque continúa su proceso en libertad en espera de la investigación complementaria, podría enfrentar una nueva demanda por pensión alimenticia interpuesta por la madre de su hijo de siete años, la publicista Athenas Escudero.

¿Nueva demanda contra Kalimba?

En entrevista para TVyNovelas, una fuente cercana al caso reveló que la demanda por pensión alimenticia la realizó Athenas Escudero el pasado 7 de mayo debido a que el cantante se habría negado en más de una ocasión a darle dinero para su hijo. Indicó que la madre de Mikha intentó llegar a un acuerdo, pero ante la negativa y ausencia de Kalimba decidió tomar medidas legales.

Kalimba enfrentaría una demanda por pensión alimenticia. Foto: IG @kalimbaofficial

“Él es a conventillo y se ha negado a darle dinero para el niño, incluso para la colegiatura (…) Lo único que quiere es que él no siga violentándola a ella y a su hijo económica y emocionalmente. Él deposita siempre porque no es tonto y porque ya tiene una demanda previa de pensión alimenticia on su hija Aitana, él no va a dejar de dar porque sabe perfectamente que se puede ir a la cárcel, entonces siempre ha dado, pero es muy poco, y lo que ella demanda es lo justo”, detalló la fuente.

¿Quiénes son los hijos de Kalimba?

El exintegrante de OV7 se convirtió en padre por primera vez en julio de 2008 junto a Luz María González, actualmente su hija Aitana tiene 16 años de edad. Aunque en redes sociales el cantante ha mostrado tener cercanía con ella, en 2009 la madre de la menor también comenzó un proceso legal por incumplimiento de la pensión alimenticia.

Su hijo Mikha llegó al mundo en septiembre de 2017 y en entrevista para la revista Caras expresó su felicidad: “Llegó a mi vida a seguir ensanchando mi corazón. Ver cada segundo de su llegada fue una absoluta bendición. Yo le corté el cordón umbilical, igual que a Aitana. Ahora tengo dos amores de mi vida”.