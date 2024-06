Ángela Aguilar reaparece en redes en medio de rumores de relación con Nodal, ¿presume su tatuaje?

Después de la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu se le ha visto al cantante pasar mucho tiempo con Ángela Aguilar, incluso ha empezado a especularse que entre ellos hay una relación amorosa. Luego de varios días de especulaciones sobre un posible romance, ninguno de los dos artistas ha mencionado algo al respecto hasta ahora que la artista reapareció en sus redes sociales.

Hace unos días, la intérprete compartió varias fotografías en su perfil de Instagram en el que mostró que durante un viaje a Roma se tatuó en la mano, lo que de inmediato desató rumores de que se podía tratar de un tatuaje dedicado a Nodal, sin embargo, hasta ahora no ha mostrado el diseño que eligió hacerse.

Foto: Instagram @iconozmagazine

Ángela Aguilar reaparece en redes en medio de rumores de relación con Nodal

A través de sus redes sociales compartió una imagen pero no fue para hablar sobre el intérprete de “Botella tras botella”. En la instantánea aparece posando con un maquillaje muy sutil y un suéter tejido en el que muestra su belleza al natural. Pero no mostró su nuevo tatuaje, incluso lo tapó con su otra mano.

Ángela y Nodal mantienen una relación muy cercana desde hace varios años, no solo porque cantan el mismo género musical, también porque tienen una canción en común, son casi de la misma edad, Aguilar tiene 20 años y Nodal 25. Y aunque la cantante reveló hace unos meses que ya tenía pareja, al parecer no se trata del compositor y entre ellos no hay nada más que una linda amistad.

Foto: Instagram @angela_aguilar_

Captaron a Ángela Aguilar y a Christian Nodal saliendo de un hotel juntos

El alboroto de una posible relación sentimental entre ellos se desató después de que una mujer les tomó una fotografía saliendo de un hotel en Monterrey, cabe destacar que en la imagen solo aparecen caminando juntos pero no se ve que entre ellos exista algún gesto romántico y simplemente se hospedaron en el mismo lugar.

Luego de esto se supo que se encontraban en el mismo lugar porque el sonorense invitó a la joven estrella a cantar durante su concierto, motivo por el cual habían estado juntos días previos. En el espectáculo, los cantantes mostraron su cercanía y el afecto que se tienen. En redes sociales afirman una relación entre ellos, mientras que otros usuarios celebraron lo que parece ser una linda amistad.