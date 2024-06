Nodal y Carolina Ross se dejaron de seguir y la cantante explica las razones: VIDEO

Carolina Ross ha compartido escenario con Nodal IG/carolinaross

De la amistad que tenían Carolina Ross y Christian Nodal ahora ya no queda nada y es que los cantantes ya no se siguen en redes sociales, ante cientos de especulaciones sobre los motivos fue la chica quien decidió hablar y dejar las cosas claras ante las razones de ya no establecer contacto con el ahora novio de Ángela Aguilar.

Justo antes de que Nodal empezara una relación sentimental con Cazzu, también comenzaron algunas especulaciones sobre un presunto acercamiento entre Christian y Carolina Ross, algo que ellos siempre desmintieron y que puntualizaron en que solo eran buenos amigos y que admiraban el trabajo de la otra persona.

¿Qué paso entre Nodal y Carolina Ross?

Carolina Ross fue la cantante que Christian Nodal eligió para que le abriera varios de los conciertos que tuvo en Estados Unidos, así como también era una de las chicas invitadas por el famoso para compartir micrófono en diversos de los eventos en México, tal fue el caso del Auditorio Telmex, de donde todavía hay una serie de recuerdos en el Instagram de la intérprete.

Ahora en pleno 2024 los artistas ya no se siguen en redes sociales y Carolina Ross ya emitió algunas declaraciones al respecto, lo primero que le dijo a la periodista Érika González sobre las razones es que no se había dado cuenta y que ella pensaba que existía una buena amistad entre ellos.

Carolina Ross describió que de pronto entró a sus redes sociales y revisó que ya no aparecía, por lo que se percató que pasaba algo y prefirió no averiguar, ya que fue muy puntual en decir que solo se queda con lo bueno que vivió junto a Christian Nodal, cabe puntualizar que tampoco contó si piensa que es alguna petición de su ahora novia Ángela Aguilar.

¿Para qué averigua uno? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara” es parte de lo que dijo la cantante y evitó decir algo más sobre la nueva relación del cantante.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron su noviazgo han sido presa de varios rumores y comentarios, algunos reales y otros falsos que rondan en su relación, uno de los que aún no han sido probados y que según la hija de Pepe Aguilar no ha sucedido es que ya se casaron.

Además, hay especulaciones en donde se dice que Nodal ya eliminó a varias chicas que tenía en su lista de “seguidos” en Instagram, por lo que sería Carolina Ross parte de las mujeres que ya no están en los contactos cercanos del cantante.

Hasta la fecha la pareja sigue viviendo su amor de ensueño y en redes sociales solo dejan ver los mejores instantes de su nuevo noviazgo, mientras siguen como parte de las parejas más polémicas del momento y de fuertes especulaciones en su contra y en donde también están involucrados sus familiares.