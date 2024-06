No te la puedes perder: Es considerada como el mejor thriller de acción con 5 nominaciones a los Oscar y ya se encuentra en MAX

Las plataformas de streaming cambian constantemente sus catálogos para poder presentar la mejor oferta para sus suscriptores. En esta ocasión vamos a presentar una película que no es nueva en el mundo, pero que saben que fue nominada a cinco premios de los Óscar. Se trata de una de las muchas películas que ha realizado Leonardo DiCaprio, pero que quizás no la has visto.

La plataforma que cuenta con esta cinta en su catálogo es MAX, quienes esperan que el éxito del 2007 se apodere de sus suscriptores y puedan disfrutar de uno de los mejores thriller de acción de la historia del cine. Estamos hablando de nada más y nada menos que 'Diamantes de Sangre'.

Sigue leyendo:

Prisión de mentiras: es la serie turca de MAX que se está apoderando del mundo del streaming

“La Oscuridad” en Prime Video: esta película tiene terror, traumas y fantasmas del pasado

'Diamante de sangre' presenta la época de la guerra civil en Sierra Leona (Warner Bros)

De qué trata el éxito de Leonardo DiCaprio

La película de la que estamos hablando fue dirigida por Edward Zwick, quien se encargó de hacer que DiCaprio y el resto de los que integraron el elenco pudieran realizar un thriller de acción donde relatan uno de los grandes problemas que existen en África y el mundo entero, el robo y tráfico de diamantes.

'Diamante de sangre' se va a encargar de trasladar a todos los que la vean a la terrible guerra civil que se vivió en Sierra Leona en el 1999. Durante esa lucha interna en el país africano, se comenzó a incrementar el tráfico ilegal de diamantes para la compra de armamento y para pagar la guerrilla. En esta película se verá a un mercenario traficando con diamantes, mientras que del otro lado está un pescador que se convierte en esclavo de los rebeldes para buscar diamantes.

A lo largo de los minutos la gente podrá ver cómo se realizaba el tráfico ilegal de diamantes en dicho país (Warner Bros)

Leonardo será el encargado de darle vida a uno de los más grandes traficantes de diamantes de la zona. 'Dany Archer' se encargaba de realizar la negociación de las piedras preciosas con algunas de las joyerías más importantes de Europa y otras latitudes. A lo largo de la historia se van presentando momentos que harán que todos se claven en la historia y den un par de brincos.

El largometraje fue nominado a cinco Oscars donde destacan: Mejor actor principal (Leonardo DiCaprio) y Mejor actor de reparto (Hounsou). Para todos los que quieran disfrutar de esta película de acción y la actuación de Leo, deberán tener pagada su suscripción en MAX, ya que de lo contrario no tendrán permitido el acceso al filme.