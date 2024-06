Para el salsero Gilberto Santa Rosa, el barrio dicta pauta

Gilberto Santa Rosa entró a la escena musical hace cinco décadas en la salsa, el género que sonaba en su barrio, hoy su vecindario ha cambiado y el sonido también, pero su amor por este estilo y sus ganas de seguir vigente no, por eso se adapta y continúa.

“La música popular se va moviendo y evolucionado de acuerdo a la gente. No hay secretos, las condiciones sociales, las necesidades del público y tendencias influyen en un género… Luis Enrique me dijo que esta música nació del barrio cuando era diferente al actual, ahora hay que ver cómo este barrio dicta pauta”, dijo el Caballero de la salsa.

Considera que esta transformación musical se da a través de las fusiones, pero éstas no eliminarán al género, al contrario seguirá evolucionando, porque “siempre hay puristas que tratan de conservar las raíces”, pero todo nace y es parte de una mezcla.

Recordó con orgullo como él, desde el inicio, se enfocó en letras más románticas, con un sonido más melódico, como resultado de su fusión del género y el bolero. En todo este tiempo también ha tomado influencias de lo que sale en la industria, para renovarse como cantante y fanático. De hecho, estuvo en tres disqueras diferentes nunca ha hecho algo por imposición, se enfocó en trabajar con gente talentosa su identidad.

Sobre el auge de la música urbana, señaló que el público confunde los picos de popularidad con el nivel y proyección que tiene en medios de comunicación, cuando todos los géneros merecen el favor del público.

“Llevo 48 cantando y me deja una satisfacción grande saber que no me equivoqué cuando elegí el género. Estoy agradecido por tener un proyecto importante, en el que puedo hacer un trabajo digno”, contó.