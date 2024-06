Brincos Dieras les rinde homenaje a sus compañeros fallecidos, así les dedicó su show: "el aplauso es para ellos"

La tarde de ayer te informamos que el comediante conocido como "Brincos Dieras" se vistió de luto después de que dos de sus empleados de seguridad perdieran la vida durante un accidente carretero que se registró en la carretera que conecta que conecta Chihuahua con Ciudad Juárez.

Tras los hechos el comediante, uno de los más famosos en la actualidad, ofreció una presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde les rindió un homenaje a Daniel Dávila y Francisco Cervantes, las personas que perdieron la vida en el accidente.

En su cuenta en Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, "Brincos Dieras" subió varias historias lamentando el fallecimiento de sus compañeros de seguridad. En este sentido el comediante explicó que le está brindado todo el apoyo a los familiares de las víctimas.

Después de recibir la lamentable noticia, "Brincos Dieras" se presentó en un show de Ciudad Juárez en Chihuahua y al finalizar su presentación le dedicó unas palabras a las víctimas, Daniel Dávila y a Francisco Cervantes. Además les mostró todo su apoyo a las otras tres personas que resultaron lesionadas.

Al finalizar su presentación, "Brincos Dieras" dijo que ese show fue uno de los más difíciles que ha dado en su carrera, pues horas antes se enteró del fatal accidente que sufrieron sus empleados de seguridad. El famoso dijo que a pesar de lo sucedido tenía un compromiso con el público.

"No saben lo difícil que fue hacer el evento del día de hoy. Me quito el sombrero es muy complicado, pensé que jamás me iba a pasar trabajar de esta manera", dijo.