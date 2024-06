Nodal cambia su estilo en París, sorprender en pasarelas de moda al estilo de Harry Styles

La Semana de la Moda en París es uno de los eventos más importantes en la industria y reúne a figuras del arte, el cine, los negocios y la música para lucir lo mejor de las tendencias. Tal y como lo hizo Christian Nodal, quien acaparó las miradas al derrochar elegancia en atuendos con los que salió de su zona de confort y mostró su lado más trend replicando en las pasarelas el estilo de grandes artistas en Estados Unidos, como Harry Styles.

Christian Nodal sorprende en la Semana de la Moda en París

El intérprete de “Botella tras botella” dejó de lado la polémica por su romance con Ángela Aguilar y los señalamientos de una infidelidad a la trapera argentina Cazzu para sumarse a uno de los eventos de moda más importantes del año. La estrella de regional mexicano fue captado en Disney junto a la llamada “Princesa del regional mexicano” y disfrutando de algunos sitios más icónicos de París.

Sigue leyendo:

Nodal y Ángela Aguilar en Disney: su lenguaje corporal revela deseo y enamoramiento

Erik Rubín se solidariza con Pepe Aguilar ante las críticas por el romance de su hija Ángela: “No creo que sea justo"

Christian Nodal en la pasarela del diseñador Rick Owens en París. Foto: IG @nodal

Sin embargo, fue su presencia en la Semana de la Moda lo que llamó la atención al derrochar estilo, elegancia y glamour con looks que son parte de la colección de dos de los diseñadores más destacados en Estados Unidos. El primero de ellos Rick Owens, cuyo estilo glunge se acerca más a lo que se ha visto antes en el mexicano y que le permitió mostrar un lado arriesgado en armonía con sus tatuajes.

Nodal en París con look al estilo Harry Style

De un aventurado atuendo con toques góticos, la voz de “Ya no somos ni seremos” se sumó a una de las tendencias favoritas para el verano gracias a que no deja de lado la elegancia, pero muestra una apariencia relajada y tranquila. Favorita de estrellas del cine como Ryan Gosling, Sebastian Stan y Robert Downey Jr., y de la música como Harry Styles, ahora fue posible verlo en el look de Christian Nodal.

Christian Nodal en la pasarela de AMIRI para la Semana de la Moda en París. Foto: IG @nodal

El cantante destacó en la primera fila para la pasarela de la marca de lujo AMIRI con un look en tonos café, beige y blanco. Se trata de diseños inspirados en la estética streetstyle californiana con toques clásicos de los 80 y 90, aunque sin dejar de lado la comodidad y elegancia. El estilo “grandpacore” es sólo una muestra de lo que esta casa de moda puede ofrecer con sus colecciones.