Paulina Rubio regaña en pleno concierto a uno de sus trabajadores: “José no oigo nada”

A través de redes sociales se ha evidenciado el comportamiento de los cantantes o agrupaciones que no tratan bien a sus empleados y los fanáticos se han encargado de tundirlos, ahora en Internet circula un video en donde presuntamente es Paulina Rubio quien regaña a una persona de su equipo durante un evento y todo quedó grabado.

Las imágenes que se volvieron virales desde la cuenta en TikTok de @glendafit se aprecia como Paulina Rubio no está conforme con la manera en la que escucha a través del audífono que utilizan los cantantes, por lo que rápidamente empieza a llamar por el micrófono a alguien de nombre José.

Paulina Rubio señalada de no tratar bien a su equipo. Captura de pantalla TikTok/@glendafit

¿Paulina Rubio regañó a su equipo de trabajo?

La grabación presuntamente fue capturada desde Las Fiestas del Pitic, un festival cultural que se lleva a cabo en Hermosillo, Sonora y al que Paulina Rubio acudió como invitada del espectáculo “90’s Pop Tour”, pero aunque “La chica dorada” tuvo una buena disposición con sus fanáticos y el público, parece que no pasó igual con las personas de producción.

En los comentarios de la publicación rápidamente aparecieron personas que defendieron a “José”, la persona presuntamente encargada del audio y que mencionan que Paulina Rubio no tendría que evidenciarlo de esa forma, mientras que otras estuvieron de acuerdo con la cantante y mencionaron que ella siempre buscó hacer mejor su trabajo.

Captura de pantalla IG/Paulinarubio

¿Qué ha pasado con Paulina Rubio?

Pero los presuntos malos tratos a su equipo no es lo único que ha puesto a Paulina Rubio en el ojo público en los últimos días, ya que recientemente también se viralizaron las declaraciones que hizo sobre su hijo Eros, niño producto de la relación que tuvo con Gerardo Bazúa.

El motivo por el que Paulina Rubio se encuentra en el escándalo es porque presuntamente no deja que Eros conviva con su padre Gerardo Bazúa, o al menos no más de 20 minutos, también se dice que no deja que acuda de vacaciones a Sinaloa, lugar en el que radica el también cantante, esto debido a que teme que sea secuestrado y apartado de su lado.

Captura de pantalla IG/Paulinarubio

¿Cuántos hijos tiene Paulina Rubio?

La estrella e intérprete de temas como “Mío”, “Ni una sola palabra” y “El último adiós” tiene dos hijos, el primero nació de su matrimonio con el polémico Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, un personaje en España que tuvo el amor de “La chica dorada” y con quien procreó a Andrea Nicolás, cabe señalar que tras el divorcio la mexicana se quedó con la custodia del pequeño.

Después Paulina Rubio tuvo un romance con Gerardo Bazúa a quien conoció cuando él fue un participante de “La Voz México” y ella una de las coach, los entonces enamorados procrearon un bebé y aunque parecía que todo iba bien entre ellos, la verdad es que años después están todavía en un proceso legar por la custodia de Eros, ya que ambos buscan lo mejor para el niño, según le han dicho a un juez en la Corte de Miami en Estados Unidos.