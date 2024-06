De influencer fitness a ídolo del regional mexicano, Beto Sierra así conquistó a miles en Sinaloa | VIDEO

Beto Sierra, el famoso creador de contenido para redes sociales y coach de artistas ahora sigue en la conquista del público con su proyecto dentro de la música, el también cantante acudió a un evento en el que fue invitado por su amigo Larry Hernández en Estación Obispo, Sinaloa y cautivó al público con sus canciones.

El famoso subió al escenario e interpretó varias de las canciones que ahora presume en su creciente trayectoria como lo son “Cuidando el territorio” y “En Blindadas”, dos de las piezas que más le han gustado al público que apoya su carrera como estrella musical y que lo motiva a seguir cumpliendo sus sueños.

En entrevista con El Heraldo de México, Beto Sierra se sinceró sobre su inquietud de integrarse a la escena de la música, ya que se sabe que logró hacer una fusión interesante con el rap y el regional mexicano, trabajo con el que ha participado en colaboraciones con estrellas de la talla de Calibre 50, Santa Fe Klan, Edén Muñoz, Luis R Conriquez, Víctor Cibrian, MC Davo y Grupo Firme por mencionar algunos.

Beto Sierra se dijo orgulloso de lograr 19 años trabajando con sus amigos cantantes en la creación de proyectos musicales, por lo que ahora lucha por los propios, ya que desde que estaba pequeño tenía la inquietud de incursionar en la música y lo está logrando.

El famoso ha cambiado la vida de miles de personas y de sus amigos famosos, no solamente como su apoyo dentro de su carrera musical, sino también como su coach y entrenador personal, por lo que Beto Sierra aseguró que sigue comprometido con este espacio.

“Los retos siguen activos, ya no hago como antes, pero de perdida unos cuatro al año facilito, porque no me da el tiempo y cada vez que hago uno me gusta hacerlo al cien por ciento que la gente quede contenta, ver los cambios y darle atención al reto, ya habrá uno por cierto”, aseguró Beto Sierra.