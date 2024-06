Al estilo de Natanael Cano: Chris Brown le grita a un trabajador por dejarlo colgado en pleno concierto | VIDEO

Chris Brown se enfadó con su equipo técnico cuando se presentó un problema técnico durante uno de sus grandes éxitos. El cantante estadounidense se quedó suspendido más tiempo del que debía en la mitad del escenario debido a que se descompuso el motor de los arneses en pleno concierto. El enojo del también bailarín fue notorio y todos en el Prudential Center se pudieron dar cuenta.

Durante la presentación en Nueva Jersey, Chris apareció suspendido en el aire para interpretar el inicio de 'Under the influence', pero no salió como se esperaba y como lo venía haciendo en presentaciones pasadas de su gira '11:11 Tour' debido a problemas en el sistema de sujeción. Esto hizo que Brown terminara mostrando su enfado con su equipo de sistemas.

Brown se quedó suspendido en pleno concierto (TikTok: sam_fedele)

Chris Brown se enfada con su equipo en pleno concierto

El enfado se hizo viral en redes sociales donde se puede ver cómo Chris se queda suspendido en el aire más de lo debía. Esto hizo que el equipo del sistema de sujeción se tuviera que meter al escenario para ayudarle a quitarse los cables para poder continuar con el concierto en el Prudential Center.

El equipo de sujeción ingresó al escenario con una escalera para bajar al cantante estadounidense que llevaba una buena parte de la canción sin poderse mover, eso sí, siempre se mantuvo cantando 'Under the influence'. Cuando llegó al escalera Brown dejó de cantar para quitarse los cables que le mantenían en el aire. En este punto, el estadounidense intercambió algunas palabras con uno de los trabajadores que ingresaron a su rescate.

Chris le dice de cosas a uno de los técnicos (TikTok: sam_fedele)

Chris Brown confesó estar enojado

Al terminar el concierto, el estadounidense confesó que estaba enojado por lo ocurrido, pero minimizó el incidente con el equipo de sujeción al hablar del tema con los medios que estaban presentes al finalizar el concierto para preguntar por lo ocurrido durante la canción de 'Under the influence'.

Ahora queda esperar que se solucionen los problemas técnicos para las próximas presentaciones. Se tiene que recordar que todavía tiene dos presentaciones en 'La Gran Manzana', para ser más precisos en el Barclays Center de Brooklyn. La gira terminaría con dos conciertos más en el Crypto.com Arena en Los Ángeles el 6 y 7 de agosto.