Pablo Lyle enfrenta nueva demanda por indemnización, abogados del actor abandonan el caso

Pablo Lyle permanece en una prisión de Estados Unidos luego de que en febrero de 2023 fuera sentenciado por homicidio involuntario por un jurado de Miami, Florida. Sin embargo, el proceso legal no termina para el actor mexicano y este lunes 10 de junio se realizó una nueva audiencia para actualizar el caso, pues en marzo del año pasado la familia del hombre que murió interpuso una demanda de corte civil para solicitar una indemnización.

Nueva demanda contra Pablo Lyle

En octubre de 2022 Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció a causa del golpe que el actor le dio durante un altercado de tránsito en marzo de 2019. Tras un largo proceso legal, en febrero de 2023 una jueza en Miami sentenció al histrión a 5 años de prisión, 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

La familia de Juan Ricardo Hernández continuó con el proceso legal contra Lyle y en marzo del año pasado presentaron una demanda en la corte civil en contra del actor y su cuñado, Lucas Delfino, por una indemnización. De acuerdo con el programa de espectáculos “Ventaneando” los familiares solicitan el pago por gastos funerario, atención psicológica y el desempleo de Mercedes Arce, quien era pareja del hombre que falleció.

Este lunes 10 de junio se realizó una audiencia virtual a la que no se presentaron los abogados de Pablo Lyle, quienes anunciaron su renuncia al caso argumentando “diferencias irreconciliables”. Ante esto, el juez solicitó a los demandantes pedir una nueva audiencia y externar sus peticiones contra el actor.

Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión, 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario . Foto: IG @pablolyle

Revelan que Pablo Lyle sufre una fuerte depresión en la cárcel

En abril pasado una fuente cercana a la familia reveló en entrevista para TVNotas que Pablo Lyle estaría enfrentando una fuerte depresión en la cárcel por no poder tener contacto con sus hijos. “Me cuentan que Pablo no ha visto a sus hijos en varios meses. Que su ex, Ana Araujo, no ha podido llevarlos y eso le duele mucho. Se está perdiendo la oportunidad de seguirlos viendo. Cuando se comunican, las llamadas son cada vez más cortas y sus hijos más ausentes”, detalló la fuente.

Previo a que se le dictara sentencia, Pablo Lyle se dirigió a la familia de Juan Ricardo Hernández y pidió perdón por lo ocurrido: “Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo; es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas”.