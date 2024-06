Say Lou Lou, el dúo de gemelas nos habla de "DUST", una oda al duelo romántico y cómo superarlo

Dentro de las propuestas musicales que tienes que descubrir, te presentamos a Say Lou Lou conformado por las gemelas Elecktra y Miranda originarias de Suecia. En entrevista para El Heraldo de México, el dúo nos compartió todo lo que hay detrás de "DUST", su primer EP.

Las chicas se sumergieron en una ola de pop para crear sonidos atmosféricos y de ensueño, con voces etéreas, letras con una visión introspectiva, pues el mini álbum retrata el ciclo de una ruptura que va desde el duelo, la ira, el remordimiento y el perdón. La música de Say Lou Lou es una forma de superación para continuar con la vida y tener una visión más clara del amor.

"DUST" llega tras el lanzamiento de su trabajo "Wong Kar-wai", en entrevista, Elecktra y Miranda nos comparten todo sobre el proceso creativo del EP, además de las emociones que plasmaron, los sueños que quedan por cumplir y las expectativas que tienen a mediano plazo con su música.

"DUST", una metáfora de la ruptura y el polvo que se acumula con el tiempo

El sencillo principal lleva el mismo nombre del EP cuya descripción lo retrata como una canción sobre irrelevancia, el dolor y los tabúes: "Nos dimos cuenta que Dust es una palabra que aparece en las letras y pensamos que ilustraba muy bien el sentimiento de una relación... cuando barres las cosas bajo la alfombra", explicaron sobre el nombre de su EP.

Pensamos que era poético... como algo que se ha acumulado con el tiempo

Say Lou Lou también nos habló sobre las emociones plasmadas en "DUST", Elecktra y Miranda nos comparten la visión emocional que tuvieron en el álbum. "Creo que la primera emoción que surge es la vergüenza y luego creo que la segunda emoción es la ira. Luego en remordimiento... perdón y aceptación".

Es sobre la nostalgia y la pena... Sientes que no tienes el control de lo que está pasando

Sobre sus canciones favoritas, Say Lou Lou nos compartieron las que más les gustan de DUST y las que le recomendarían a sus fans. "Para mí es 'No One'... es muy dulce y creo que es una de las canciones más sinceras que hemos escrito". También mencionaron "In my dreams", ya que sienten que es un tema muy esperanzador.

Say Lou Lou también recomienda algunas de las canciones del EP para escuchar según la emoción que transmiten, como DUST o Waiting for a boy. Finalmente, Elecktra y Miranda compartieron su emoción por venir a México, pues ya han tocado una vez aquí y aseguran que la gente es muy loca, en el buen sentido, por lo que esperan emprender un tour y compartir su nueva música con sus seguidores.