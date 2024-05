Esteman presenta su álbum "Secretos" donde se muestra sin filtros

La vida está llena de secretos, los cuales muchas veces definen a las personas, algunos otros se mantienen guardados por temor a que sean sujetos de crítica, pero para Esteman era necesario hablarlos, o en este caso, cantarlos, para poder ser más auténtico.

“Este disco es muy liberador, porque habla de cosas que no me había atrevido a mencionar antes, como la salud mental, el vacío emocional, el erotismo y la sensualidad. Son canciones que si bien tienen un punto de partida, algunas son personales, termina transformándose en letras que van a acompañar a muchas personas”, afirmó el colombiano.

Esteban Mateus Williamson, su nombre original, considera que el mostrarse honesto le ha permitido crecer constantemente en esta carrera, en la que no es fácil mantenerse, pero siendo genuino, cada vez conquista más escenarios.

El álbum “Secretos” saldrá a la venta el 9 de mayo, y más allá de lo que dicen las letras, es un material que encaja bien en la disco, porque tiene la luz y energía para armar la fiesta en la pista de baile, por eso está seguro que esta gira dará mucho de qué hablar, porque es de los pocos artistas masculinos latinos, que busca dar un show completo.

“Hay muchas bandas alternativa, de rock y ni se diga en la música regional, en las que el hombre está asociado al machito que no tiene la apertura para mostrarse vulnerable en el escenario, cuando podrían ser más histriónicos, expresarse más. Eso para mí es clave, creo que tiene que ver con este proceso de apertura, que yo he hecho con mi forma de ser con mi de entidad, orientación y con mi forma de ser”, detalló.

Lamentó que en ese sentido a las mujeres se les elija ser perfectas y ofrecer espectáculos con cambios de vestuario, un cuerpo enorme de bailarines y mucha luz, cuando la mayoría de los hombres sólo se parán detrás del micrófono con su guitarra.

“Creo que tienen que echarle más ganas, pero no se no se le exige y es algo que me gusta mencionarlo simplemente como para ponerlo sobre la mesa, porque también es una manera de interactuar con el arte, y el arte es transgresora”, afirmó.