Anya Taylor-Joy presume su visita a la Casa Azul y se declara fan de Frida Kahlo

Anya Taylor-Joy visitó la CDMX deslumbrando belleza y talento para promocionar la película de “Furiosa” un spin-off de Mad Max que nos cuenta la historia de la “Furiosa” de Charlize Theron que debutó en el regreso de Mad Max con Tom Hardy, por lo que ahora en un intento de contar más historias de un clásico, la bella actriz promociona lo nuevo de su carrera.

También de esta forma aprovechó para visitar la famosa y querida “Casa Azul”, la casa de la aclamada pintora “Frida Kahlo”, por lo que habló un poco de ese tema y compartió los momentos más reveladores para ella mientras visitaba un lugar tan importante y cultural de la CDMX.

Anya Taylor-Joy promueve su cinta "Furiosa" y pasea por la Ciudad de México

Así compartió su visita/Créditos: @anyataylorjoy

¿Qué dijo Anya Taylor-Joy de Frida Kahlo?

Fue en la conferencia de prensa que le preguntaron a Ana Taylor-Joy, quien es la protagonista de “Furiosa”, en la que le preguntaron sobre la primera actividad de la aclamada actriz en su primera vez en México, pues aseguró que lo primero que hizo fue visitar la casa de Frida.

“De inmediato fui a la casa de Frida, hace años que la quería visitar y sí, fue increíble”, dijo Anya Taylor-Joy

Las imagenes que compartió Anya en sus historias/Créditos: @anyataylorjoy

Pues además fue en sus redes sociales que demostró su amor por la casa de Frida, pues tomó varias fotos y se encantó por la belleza de un lugar tan bello y hermoso como lo es la “Casa Azul de Frida”, por lo no se perdió de un lugar tan bello como este, pues en una historia compartió el clásico letrero de “Frida y Diego vivieron en esta casa (1929-1954)”.

¿Cómo visitar la Casa Azul de Frida Kahlo?

Para visitar la casa de Frida Kahlo solo tienes que comprar boletos, tienen un costo de: $320 el general y $160 los nacionales, así como $60 y $30 para estudiantes y niños, respectivamente. Además, sus horarios van de martes a domingo de 10:00 am a 18:00 pm, mientras que los miércoles de 11:00 am a 18:00 pm, por lo que no hay excusa para visitarla, por lo que si quieres vivir la misma experiencia, esa es la forma.

El museo de Frida Kahlo/Créditos: Especial

Se encuentra en Londres 247, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX, México, por lo que si eres muy fan de la aclamada artista Frida Kahlo, no te puedes perder la vista de un lugar tan increíble como la casa azul, donde además podrás notar la manera en la que vivía, algunas de sus pertenencias y más.