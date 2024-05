Yordi Rosado confesó que buscó ayuda por sufrir "dependencia emocional" hacia su exesposa

Yordi Rosado, es uno de los conductores más queridos y recordados de la televisión mexicana, pues luego de ser una de las personas importantes del programa “Otro Rollo” y ahora ha resurgido para un nuevo público con sus entrevistas en YouTube, donde ha crecido enormemente.

Sin embargo, no todo fue lo mejor para el conductor, pues en 2019 tras dar a conocer su separación por segunda vez de Rebeca Rodríguez, con quien ya se había casado en 2016 después de una esperada reconciliación, el también locutor dejó en claro que su relación siempre sería respetuosa, pues sus hijos siempre van a estar ahí.

Sigue leyendo:

Fue en el programa de Juan Soler y Paulina Mercado que decidió compartir su experiencia personal que le cambiaría la vida y dejó sorprendidos a todos los presentes, pues declaró que si busco ayuda profesional, por padecer dependencia de su exesposa, por lo que no sabía estar solo.

“Hay cosas que tengo que trabajar, ya no tengo que estar preocupado por la otra persona, voy a empezar a trabajar y pensar en mí", dijo Yordi Rosado.

Pues sí contó que además en el grupo hubo quien le dijo que realmente si tenía miedo de estar solo, pues luego de una sesión con el grupo de ayuda, él quiso compartir su gran emoción, pues iba a estar en una cita, por lo que un compañero no dudo en decirle algo que había notado en él, pues le aseguro que le destacó su dificultad para estar solo y como afectaba sus relaciones por venir.

“Lo único que me da esperanza es que este jueves voy a salir con una chava que me encanta, una mujer guapísima, trabaja en los medios. Creo que siempre nos gustamos, pero evidentemente no tuvimos oportunidad de relacionarnos. Es la única ilusión que tengo en toda mi semana”, dijo Yordi Rosado