¿Hijo de Carlos Bonavides lo desmiente? Tadeo habla sobre la falta de empleo del actor

Carlos Bonavides ha generado gran preocupación entre sus fans por los videos compartidos en redes sociales donde pide ayuda para conseguir trabajo, así como por las veces que ha mencionado las dificultades financieras que enfrenta. Aunque estas declaraciones son distintas a las de su hijo, Tadeo Bonavides, quien aseguró que tanto él como su padre atraviesan por una "buena racha" y dejó ver que los clips serían parte de una estrategia de publicidad.

¿Hijo de Carlos Bonavides desmiente crisis del actor?

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes para su canal de YouTube, Tadeo Bonavides fue cuestionado sobre las declaraciones de su padre sobre la crisis que enfrenta tanto económica como de empleo. Sin embargo, contrario a lo que ha señalado el actor de “El premio mayor”, el joven aseguró que se encuentran en un buen momento y tienen proyectos laborales en puerta.

¿Hijo de Carlos Bonavides desmiente crisis del actor? Foto: IG @tadeo.bonavides

“Yo creo que todo tipo de publicidad es buena, tanto buena como mala. Yo sé qué es lo que pasa en casa y me he acercado a mi papá, sí lo hemos platicado, pero les puedo decir que gracias a Dios no nos ha faltado el trabajo, nos ha dado la bendición de seguir trabajando (…) Yo creo que la carrera del actor es de paciencia, a veces hay trabajo y a veces no, son rachas más que nada, pero se puede decir que estamos en una racha buena porque les puedo asegurar que tanto él como para mí vienen muchos proyectos”, dijo Tadeo Bonavides.

Carlos Bonavides habla de su búsqueda de trabajo

Recientemente, el actor, de 83 años, compartió un video en su cuenta de TikTok donde pide ayuda para conseguir trabajo con su personaje de Huicho Domínguez que le dio gran fama en los 90 al ser parte de la telenovela “El premio mayor” en la que compartió créditos con estrellas como Laura León. Esto generó preocupación entre sus fans, por lo que Bonavides decidió romper el silencio y hablar sobre los proyectos que tiene tanto en cine como en televisión.

Bonavides señaló que por ahora está en un programa junto a Marín Villanueva y fue parte de la cinta “Don Baldomero y sus tres hijas”; además, en junio comenzará el rodaje de otra película, tiene un show cómico musical y ha obtenido algunos eventos gracias al video que publicó en TikTok. “Hacer un video para difundir que tienes un trabajo para ganar más dinero yo no creo que eso sea de que estás en bancarrota o pidiendo auxilio. No sé cómo lo ha tomado la gente, pero he tenido mucho éxito”.

"A mi edad ya nada me da pena. Me daría pena no llevar dinero a mi casa, que no hubiera lo necesario. Afortunadamente siempre he sido un hombre de lucha. A mis 83 años estoy fuerte, con mucho ánimo de trabajar, de levantarme todos los días y echarle ganas porque nosotros tenemos la obligación de ser felices y trabajar hasta cinco minutos después de nuestra muerte”, dijo el actor sobre las críticas que ha recibido en redes sociales.