Actriz de “Élite” acusa a fotógrafo que le pidió enseñar una parte de su cuerpo en plena alfombra roja

Vía Instagram, una actriz española de la serie “Élite”, en la que trabajó la cantante y actriz mexicana Danna Paola, denunció que sufrió acoso sexual porque un fotógrafo le pidió que enseñara una parte íntima de su cuerpo. La joven, de 24 años de edad, levantó la voz porque “no puedes, ni tienes voz ni voto en la vida o cuerpo de una mujer”, expuso en una historia de su cuenta de Instagram.

La actriz que dio a conocer esto es la española Mirela Balic, quien acudió al estreno de “Disco, Ibiza, Locomía”, una producción española para Netflix, sin pensar que viviría esta situación. Llegó a la gala luciendo un look blanco de saco y falda larga, pero le dio un aspecto moderno a este al llevar expuesto el lado izquierdo de su torso; por lo mismo, la actriz cubrió su seno izquierdo con su mano.

La actriz expuso al fotógrafo que la acosó y agredió verbalmente. Fotos: capturas de pantalla Instagram Mirela Balic vía La Vanguardia.

Acoso sexual en plena gala de cine

Al desfilar en la alfombra roja, la actriz española posó para los fotógrafos, pero uno de estos le hizo el siguiente comentario: “¡Un saludo con la mano izquierda!”. Esto enfadó a la joven, ya que la intención era expusiera su seno izquierdo.

“No me callo, no me relajo, no me olvido”, expuso Mirela Balic en Instagram, tras el acoso sexual

“¡Un saludo con la mano izquierda!”, escribió Mirela Balic en una historia de Instagram, misma en la que expuso que “esta ha sido la agresión que he vivido en el photocall de ‘Locomía’”. Además, la actriz de “Tú también lo harías” exhibió al fotógrafo que le hizo este comentario, detallando que se trató de “un señor del pleistoceno”, ya que tiene unos 70 años.

Mirela Balic igual agradeció el apoyo que ha recibido. Foto: Instagram Mirela Balic.

Asimismo, la española agregó que recibió agresiones verbales, razón por la que aseguró “no me callo, no me relajo, no me olvido. He hecho justicia. He hablado, he tomado cartas en el asunto y he dicho nombre y apellidos porque sólo así avanzamos. Mi libertad no es de nadie”.

“No tienen ni voz en la vida o el cuerpo de una mujer”

Mirela Balic ha recibido apoyo en redes sociales, ya que las personas le indican “ojalá ninguna mujer tuviese que pasar por la situación de machismo”. Ante esto, la actriz destacó que, “a los cromañones que se creen que en el siglo que estamos pueden seguir hundiendo a las mujeres por como viste, como hablan y que sexualizan, es el momento de decirles que no, no pueden, no tienen ni voz en la vida o el cuerpo de una mujer”.