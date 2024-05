The Last Of Us: HBO revela las primeras imágenes de la segunda temporada, ¿cuándo se estrena?

"The Last Of Us", una de las series más exitosas de todos los tiempos anunció hoy su regreso al streaming a un año de haberse estrenado la primera temporada. La apocalíptica serie anunció la fecha en la que se estrenará la segunda parte y la noticia emocionó a sus fans y causó furor en las redes sociales.

Para aumentar los ánimos de espectadores, HBO lanzó las primeras imágenes de los protagonistas, Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) en lo que será la segunda temporada de la serie estadounidense que fue adaptada del videojuego de 2013 con el mismo nombre.

¿La verás? | Foto: Instagram @thelastofus

HBO revela las primeras imágenes de la segunda temporada

En las primeras imágenes que fueron publicadas esta mañana a través de todas las redes sociales de HBO aparece Joel con un rostro serio como si estuviera frente a un problema, algo que no seria extraño tratándose de este personaje que regularmente tiene que resolver desafíos mutantes.

Por su parte, Ellie trae una gigantesca arma en las manos apuntando hacia una dirección. Algo que refleja que nuevamente se enfrentará a la supervivencia del nuevo mundo. Se espera que la segunda temporada esté adaptada en su totalidad en la continuación del videojuego por lo que esta vez se incorporarán nuevos personajes al elenco como Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse).

¿Cuándo se estrenará The Last Of Us?

The Last Of Us se podrá ver nuevamente a través de HBO ahora MAX en el año 2025, sin embargo, la plataforma no dio detalles de la fecha exacta. Sin embargo, anunciaron que ya están en la producción, así que si todavía no ves la primera parte todavía tienes tiempo de ponerte al tanto de esta historia de ficción.

"Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last Of Us Temporada 2, ahora en producción. Llegando en 2025", dice la publicación de MAX.