Adriana Barraza, maestra y alumna en su escuela de Miami

Para Adriana Barraza la enseñanza es otra de sus pasiones, porque si bien su carrera como actriz despuntó en las últimas dos décadas, su faceta como maestra la ha desarrollado con más frecuencia, previo a “Babel” (2006), ya daba clases o era coach para otros actores.

En 2011, abrió en Miami la Adriana Barraza Acting Studio, donde comparte sus conocimientos en la actuación y en el acento neutro.

Barraza considera que dar clases es de las bendiciones más grandes que le ha dado Dios y la vida en esta vida, y en cada generación encuentra talento, unos lo tienen más desarrollado que otros y algunos destacan desde su físico, pero a todos los recibe por igual, con amor, cariño y responsabilidad.

Incluso, no deja de aprender, ya que todos los días prepara su clase, lo que le permite descubrir nuevas cosas, además también parte de los proyectos finales incluyen la creación de cortometrajes, en donde ella se avienta como directora, aunque con mucho respeto por la profesión del cineasta.

“Los cortos de mi escuela es lo único que me atrevo a escribir y a dirigir, porque para hacerlo de una manera profesional tendría que estudiar cine, y por más que yo sepa y tenga mucha idea porque he trabajado durante más de 50 años como actriz, no es lo mismo. Le tengo mucho respeto a la dirección, pero lo hago como un ejercicio estudiantil”, detalló.