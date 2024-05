Evaluna Montaner tuvo un fuerte accidente embarazada por culpa de Camilo, ¿cómo está su bebé?

Evaluna Montaner y el cantante Camilo, anunciaron su segundo embarazo este 21 de febrero de 2024. A través de sus redes sociales, compartieron un video muy emotivo en el que revelaron la inmensa felicidad que sintieron al saber que se encuentran embarazados.

Incluso revelaron que se trata de otra niña, quien será la hermana menor de índigo. También informaron que el nombre elegido por la pareja para la bebé es "Amaranto". Aseguraron que se sienten realmente honrados de ser los padres de la menor. La familia continúa creciendo.

Sigue leyendo: Tras la polémica con Sofía Rivera y Videgaray, Lucerito estrena nueva canción junto a su papá, Mijares, así suena

En una reciente entrevista, Camilo reveló que su esposa, Evaluna Montaner, tuvo un grave accidente durante sus seis meses de embarazo. Todo sucedió en su casa, cuando estaba descansando plenamente en una hamaca amarrada en los árboles por el propio cantante de pop.

De acuerdo con el relato del propio intérprete, los nudos se habrían zafado, lo que provocó que Evaluna cayera al piso estrepitosamente con su hija en los brazos. De manera inmediata corrió para ayudarla, y aunque no tenía ningún daño físico visible, decidieron acudir al doctor.

"Mi hija llorando, voy corriendo, me tropecé con todo. Estaba mi esposa con índigo en brazos y la panza de este tamaño. yo la vi toda oscura. De esos momentos que pueden ser de esos que dices Dios santísimo; mi esposa está llorando en silencio como asustada. Tú no quieres que tu esposa de 6 meses se caiga de la hamaca, a mí se me vino el mundo encima. Yo fui el que puso esos nudos, confié en que esos nudos estaban bien".

Aunque aseguró que siente absolutamente culpable por los daños que pudo haberle provocado a Evaluna, ya que fue él mismo quien hizo los nudos correspondientes, se dijo tranquilo de que todo haya salido bien, incluso reveló que le darán una segunda oportunidad a la hamaca, pero no será el responsable de hacer los nudos.

Te puede interesar: Actor de La Casa de Papel tiene un grave accidente en moto, ¿cuál es su estado de salud?

"Al final todo perfecto, Amaranto pateo perfecto, todo estaba re bien, pero me pasó que es cuando uno tiene las cosas como en peligro, tienen la importancia para uno. No es que no valore lo que tengo, pero a la luz de todo lo que está pasando, me cague horrible"