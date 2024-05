Pedro Sola critica a Adal Ramones por mandar a su hijo de 13 años a una escuela en Londres: "Malos padres"

Adal Ramones fue invitado al programa “Ventaneando” para hablar de la puesta en escena “Otra vez papá”, basada en su propia experiencia de convertirse en padre después de los 50 años. Ante esto, el conductor habló de la situación en la que se encuentra cada uno de sus hijos y su educación, un tema que despertó criticas de Pedro Sola que tachó de “mal padre” al presentador por la decisión que tomó sobre uno de sus hijos al enviarlo a una escuela en el extranjero.

Pedro Sola critica a Adal Ramones

El conductor de “Ventaneando” ha generado gran controversia por sus declaraciones con las que no teme decir lo que piensa y esta vez fue contra Adal Ramones, quien habló sobre la educación de su segundo hijo, Diego, de 13 años de edad que pronto comenzará sus estudios en una escuela a las afueras de Londres alejado de su familia, esto pese a que celebrará su cumpleaños tan sólo unos días después de distanciarse.

“¿Internado? Malos padres”, dijo Pedro Sola mostrando su molestia por la decisión de Ramones, quien no dudó en defenderse apoyado por Pati Chapoy: “¡No! Es un colegio, cómo me hubiera gustado a mí tener la oportunidad de ir a un colegio a las afueras de Londres. Él va a jugar futbol, va a estar feliz, no va a querer ni vernos”.

¿Quiénes son los hijos de Adal Ramones?

El conductor tiene cuatro hijos, aunque fue el nacimiento del más pequeño lo que generó críticas en su contra debido a que él tenía 61 años de edad cuando llegó al mundo su bebé. Se trata de su hijo Cayetano, a quien tuvo con su esposa Karla de la Mora con quien se casó en 2017 y es 24 años menor que él.

Adal Ramones tiene cuatro hijos: Paola, Diego, Cristobal y Cayetano. Foto: IG @adalramones

Cristobal, de 5 años de edad, es el segundo hijo del actor con De la Mora. Producto de su matrimonio con Gabriela Valencia, Adal Ramones tuvo dos hijos: Paola, de 23 años, que siguió los pasos de su padre en la industria y estudió Cine y Artes Fílmicas en Los Ángeles, California. También tuvo a Diego, de quien ya se revelaron detalles.

Adal Ramones y Gabriela Valencia formaron una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, pues se casaron en 1998 y estuvieron juntos por 15 años. Al respecto, en entrevista con Adela Micha, el conductor reveló: “Yo amé mucho a Gaby y al final de cuentas llego un momento en el que digo, por más fórmula que le hayo para conectarnos no le encuentro. Yo viajaba mucho también, y al viajar y con malas compañías, de repente te distraías en cosas que no debías hacer”.