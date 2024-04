La Güera de las Estrellas tiene las mejores predicciones para ti, escúchalas EN VIVO

En El Heraldo de México te presentamos una nueva transmisión en vivo de La Güera de las Estrellas, quien en vivo responderá a todas las preguntas que le hagas y, por si fuera poco, también nos comentará cómo se relaciona la posición de los astros con todo lo que estamos viviendo hoy y en los próximos días. ¡Así que no te la pierdas!

Sigue EN VIVO a La Güera de las Estrellas, quien dará las mejores predicciones y rituales

Hoy lunes 29 de abril, la astróloga nos compartirá esos datos curiosos del horóscopo que nos ayudan a conocer más sobre nuestra personalidad y la de los otros signos; asimismo, nos revelará lo que se debe de esperar para los días siguientes, mismos en los que iniciamos con todo el mes de mayo. Así que si tienes una decisión por tomar, te invitamos a escuchar sus mejores consejos, recomendaciones y predicciones.

Sigue leyendo:

Los signos que recibirán un dinero inesperado y los que tendrán deudas, según el horóscopo del 29 de abril al 6 de mayo

La feroz actitud que delata a los signos del zodiaco cuando son INFIELES, según el horóscopo negro

No olvides que cada lunes, cuando La Güera de las Estrellas realiza su transmisión en vivo con El Heraldo de México, también puedes realizarle todas tus preguntas, pues ella lee los comentarios en tiempo real y no dudará en sacar una carta del tarot para transmitirte lo que dictan los astros. ¡Pero no olvides acompañarla de principio a fin!, ya que al finalizar también sorprende con una lectura general para todos los signos.