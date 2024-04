¿Enamorado? Natanael Cano casi hace llorar a Belinda al dedicarle cariñosas palabras: "ella llegó y me revivió”

La reciente colaboración entre Natanael Cano y Belinda, “300 noches”, es el segundo tema de la cantante incursionando el género de los corridos tumbados fusionados con pop y ya es todo un éxito en las plataformas musicales, pero además de lograr una gran aceptación del público, entre los artistas surgió una relación muy especial, incluso el artista le dedicó unas tiernas y cariñosas palabras después de haber trabajado juntos.

Belinda está por estrenar nuevo material discográfico pero antes de dar a conocer su nueva música ha lanzado algunas canciones que formarán parte de su disco como “Cactus” y “300 noches”. Ambas siguen la nueva línea de Belinda por los corridos coquette como ella misma los bautizó y a sus fans les han encantado.

Los cantantes formaron parte de una dinámica hecha por Spotify en la que debían decir en 300 segundos algunos datos que el público desconoce sobre “300 noches”. Cano y Belinda hablaron sobre cómo surgió la colaboración y refiere que este tema lo escribió ella y posteriormente buscó a Natanael para hacerle la propuesta sobre trabajar juntos, a lo que él accedió inmediatamente pero no solo eso. Esta oportunidad llegó en un momento en el que el artista señala haber pasado por un momento de vulnerabilidad.

“Después de 5 o 6 años que llevo taloneando yo, ya no quería hacer nada y de repente llegó Belinda y me revivió y ahora no quiero parar, quiero seguir adelante”, dijo Natanael mientras Belinda no pudo evitar sonrojarse e incluso estuvo a punto de llorar.