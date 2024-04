MasterChef elimina episodio tras críticas por tratar mal a concursante e ignorar la salud mental: "no debió suceder"

La edición española del programa de cocina MasterChef se vio envuelto en una fuerte polémica que ya cobró fuerza a nivel internacional, esto luego de que en su último episodio una concursante decidió irse por voluntad propia para así cuidar de su salud mental. Aunque la joven dijo sentirse "frustrada", la reacción de los chefs no fue la mejor y aseguraron que su lugar pudo ser ocupado por alguna otra persona que no renunciara.

Tras emitirse el episodio, las críticas al programa y a la televisora que lo transmite, RTVE, se hicieron presentes en redes sociales. Tanta fue el conflicto que incluso la ministra de sanidad en España lamentó que no se tomaran en cuenta los factores de salud mental que la concursante expuso antes de su salida, misma que calificó de "valiente". Posterior a ello, tanto el reality de cocina como la cadena de televisión ofrecieron disculpas y aseguraron que lo que ocurrió en las pantallas "no debió suceder".

Tamara recibió apoyo a nivel mundial. (Foto: X)

MasterChef elimina episodio tras críticas por atacar a Tamara al abandonar el reality

Este fin de semana RTVE compartió un breve comunicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en el que lamentó los hechos que ocurrieron en la última emisión de MasterChef, especialmente por los comentarios emitidos por el chef Jordi Cruz. Asimismo, aseguraron que lo que los televidentes vieron y que se transformó en fuertes críticas para el show, no volverá a ocurrir, ya que la salud mental debe ser una prioridad.

"La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental", se lee en el comunicado.

Esta fue la reacción de los chefs. (Foto: X)

Aunque la televisora reconoció su error, la polémica continúa en redes sociales con comentarios como: "eliminar las pruebas no es una rectificación: es un parche. Si de verdad queréis rectificar, lo que debéis hacer es echar del programa al impresentable ese que tenéis por 'chef'" o "No eliminéis las pruebas de lo que parece un abuso y queráis venderlo como rectificación. La chica fue ejemplar y ella no debiera salir de la tele pública, sino los Jordi Cruz y Samanthas, que necesitan ir de abusones para parecer master de algo. Fue realmente vergonzoso".

¿Qué pasó en MasterChef España con Tamara y Jordi Cruz?

En uno de los episodios de la nueva temporada de MasterChef España, mientras los concursantes con mandiles negros y blancos escuchaban las críticas de los chefs jueces, Tamara alzó la voz y afirmó no sentirse "cómoda" con la forma en la que se está manejando el programa; allí mismo, confesó que al no verse en la gran final del reality show, su mejor decisión era irse para así "estar bien".

El concursante David aseguró que lo que hizo Tamara fue una falta de respeto para sus compañeros y para las personas que no pudieron entrar al programa. (Foto: X)

"Hay momentos en los que me siento más y otros que me siento menos cómoda con la situación, la experiencia en general. Tengo claro que mis compañeros se lo merecen y yo no me veo en la final, así que me voy", dijo e inmediatamente las caras de sorpresa y los comentarios se hicieron presentes.

Al ser cuestionada por el chef Pepe, la concursante contó que no se siente "a gusto" y que no está dando todo lo que le gustaría, así como que su participación en el programa ya tiene demasiada tensión y presión. Fue entonces cuando el chef Jordi agravó la situación: "Yo no te haría ninguna (pregunta), te diría: 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente", dijo.

Para concluir, Tamara dijo frente a todos: "perdonadme, pero es mejor estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo". Aunque una de las chefs se mostró comprensible, Jordi se acercó de mala gana a recibir el mandil y concluyó diciendo: "continuamos, aquí no ha pasado absolutamente nada".

Aunque actualmente el episodio ya no está disponible, la ministra de Sanidad española, Mónica García, compartió el clip del momento y lamentó lo ocurrido: "No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos".