Fue la estrella más importante de las telenovelas, se alejó y así luce a 11 años de su último protagónico

Pese a que durante muchos años fue considerada como la más bella y talentosa de las telenovelas, una reconocida actriz decidió alejarse del mundo del entretenimiento durante varios años, por lo que su reciente aparición frente a las cámaras no pasó desapercibida para nadie.

Durante los años noventa y dos mil la actriz deslumbró con su talento en las telenovelas más importantes de las televisoras en nuestro país. Sin embargo su último protagónico ocurrió en el ya lejano 2013, lo que generó el rumor de su retiro de los melodramas.

Hace unos años la actriz Margarita Gralia se consagró como la principal figura de las telenovelas gracias a las destacadas actuaciones que tuvo en "Cuando seas mía", "Amor en custodia", "La mujer de Judas" y "Destino". Sin embargo de manera repentina se alejó de los reflectores.

A pesar del gran éxito que consiguió por sus actuaciones, Margarita Gralia tomó la decisión de dejar de protagonizar telenovelas. Su última aparición en un melodrama fue en 2013 en la telenovela "Destino", donde dio vida a Grecia del Sol y Dulce María Ríos.

Hace unos momentos la famosa de 69 años apareció en la alfombra roja de un evento y aseguró que no está retirada de las telenovelas, sin embargo se ha vuelta más selectiva en los proyectos que busca protagonizar. Actualmente tiene un negocio de comida en San Miguel Allende.

"Una nunca deja de ser actriz, no me retiré, me he vuelto más selectiva", dijo la actriz.