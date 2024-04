Camila Cabello y Peso Pluma aparecen juntos en Instagram, ¿harán colaboración?

A escasos días de que finalizara el Coachella Fest, siguen surgiendo diversas imágenes del recuerdo, como es el caso de Camila Cabello y Peso Pluma, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse durante el famoso evento.

Aunque no formaba parte del cartel, Camila fue una de las protagonistas del segundo fin de semana del festival, pues fue la invitada estelar elegida por Lana del Rey, y protagonizó un momento inolvidable interpretando I Luv It, parte de su nueva era discográfica.

Peso Pluma y Camila Cabello aparecen juntos

Camila Cabello presumió su foto en redes. Foto: Instagram

Sin embargo, en esta ocasión Cabello demostró que no fue a Coachella únicamente a cantar, pues también hizo grandes amistades y de una está especialmente orgullosa, pues a través de sus historias de Instagram presumió su encuentro con Peso Pluma.

Dicha acción no pasó desapercibida por el intérprete de corridos tumbados, quien le devolvió el follow en Instagram a con la exintengrante de Fifth Harmony y además compartió la imagen en la misma red social añadiendo un montón de corazoncitos y emojis de un ninja.

Hasta el momento se desconoce si los emoticonos forman parte de algún mensaje secreto que los famosos han querido intercambiarse, pero no sería de extrañar que hubiera un interés por parte de ambos, en especial de Camila, pues La Doble P está en el mejor momento de su carrera, y ella no tiene miedo en ocultar sus raíces latinas, por lo que no se descarta una colaboración entre los artistas.

En el terreno profesional, Cabello está experimentando en otra dirección a lo que acostumbraba a presentar, pues para nadie es un secreto que la cantante quiere convertirse en un referente del hyperpop, y muestra de ello será su próximo álbum de estudio, que se titulará C, XOXO.