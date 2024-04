Pablo Montero se encuentra una vez más en medio de la polémica, pues fue exhibido en redes sociales luego de que huyera de un restaurante en Playa del Carmen para no pagar la cuenta. En la fotografía difundida en Facebook se observa al cantante acompañado de una mujer mientras disfrutaba de la comida antes de salir del lugar sin pagar por el consumo.

Pablo Montero señalado de no pagar cuenta

La cuenta “Servicio Social Playa” replicó la denuncia de una mujer que acusó al intérprete de “Olvidarte jamás” de escapar del restaurante de mariscos sin pagar por lo que consumió. Usuarios exhibieron al cantante y lo señalaron de hacer lo mismo en otros establecimientos, algo sobre lo que no ha dado declaraciones hasta el momento.

Acusan a Pablo Montero de huir de un restaurante para no pagar la cuenta. Foto: FB @SSocialPlaya

“Hoy me tocó ver a este señor, don Pablo Montero, en los aguachiles Playa del Carmen. Si alguien me lo cuenta no lo creo, se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando un descuido de los meseros, que poca, neta. Ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo para que haya personas como este tipo”, se lee en la denuncia de redes sociales.

Acusan de no pagar a Pablo Montero

Esta no es la primera vez que el también actor es acusado de no pagar por un servicio, pues en 2022 se difundió un video en el que se le puede ver en supuesto estado de ebriedad mientras pide a los comensales en un restaurante de Torreón, Coahuila, cooperar para pagarle al mariachi que él mismo contrató.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven? Si no, nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”, señalaba Pablo Montero antes de que llegara la policía para mediar en el pleito. Al final, el cantante habría pagado sólo una parte de lo que correspondía al mariachi.