Melissa Galindo y Kalimba acuden a su audiencia en el Reclusorio Oriente

Cerca de las 11:30 am, el cantante Kalimba llegó a los juzgados del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, para la audiencia del caso en el que es acusado de abuso sexual por parte de Melissa Galindo. Él ha negado las acusaciones y se prevé que defina si se le vincula o no a proceso.

El pasado 3 de abril acudieron a una audiencia, pero se pospuso. Durante ese encuentro, que duró cerca de una hora, los cantantes y sus representantes legales defendieron sus causas, por lo que las autoridades determinaron que los abogados debían dar más detalles y se pospuso la decisión.

¿De qué acusan a Kalimba?

Melissa aseguró que fue víctima de abuso sexual por parte de Kalimba y hace unos días dijo en entrevista que confía en las autoridades y en su equipo legal para que se pueda terminar este proceso de forma correcta. "Primero buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Lo único que puedo decirles en estos momentos es que confío en las autoridades y en mi equipo legal y es todo. Muchas gracias. Es todo lo que voy a hablar por ahora. Lo demás lo pueden ver con mis abogados", expresó.

Ella asegura que confía en su equipo legal. Foto: Instagram / @melissagalindooficial.

Por su parte, el ex OV7 ha negado todas las acusaciones y mencionó hace un par de semanas: "Lo mismo que les he dicho todo el tiempo, por eso me presento y me presento. Sé exactamente quién soy… Me daña físicamente, mentalmente, emocionalmente. Es muy desgastante para mi familia, tener a mi madre, a mis hijos, a personas que me aman sufriendo de esta manera".

Kalimba asegura que ha lidiado con problemas de depresión

A mediados de febrero, Kalimba sostuvo que ha lidiado con la depresión e incluso ha pensado en retirarse de los escenarios y la vida pública. “Sufrí dos etapas de depresión del 2015 al 2018, tuve una depresión muy fuerte y hace muchos años también alrededor del 2007 al 2009, pero fuerte, fuerte, fuerte que hablaba con mis managers y les decía: ‘creo que ya no quiero hacer esto, ya no puedo’...”, aseguró.