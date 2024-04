Adrián Uribe busca su lugar en el cine y respeta opiniones

Adrián Uribe tiene 27 años de carrera profesional, sus primeras oportunidades las tuvo en el teatro y centros nocturnos, después entró a la televisión, donde se ganó un lugar en la comedia mexicana. Ahora quiere trabajar más en la pantalla grande.

“Me gustaría hacer más cine y teatro, quizá un papel más histórico que no tenga nada que ver conmigo, que la gente no me vea en la comedia, que me gusta pero quiero más oportunidades”, señaló el actor.