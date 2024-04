Muere a los 87 años Eleanor Coppola: directora, cineasta y madre de Sofía Coppola

El mundo del cine internacional se encuentra de luto, pues se dio a conocer la muerte de la directora y cineasta estadounidense Eleanor Coppola, quien fuera la mete creativa detrás de películas como "París puede esperar" y "Todas las formas de amor". Pero además de su gran talento, la relizadora también fue esposa de esposa del cineasta Francis Ford Coppola y por ende, madre de la también directora Sofia Coppola.

¿De qué murió Eleanor Coppola, madre de Sofia Coppola?

En un reciente comunicado dirigido a Associated Press, la familia Coppola anunció con profunda tristeza el fallecimiento de la icónica Eleanor Coppola a la edad de 87 años. Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la directora, pero se sabe que llevaba algún tiempo enferma, tanto así que su hija, Sofia Coppola, faltó al estreno de su más reciente producción "Priscilla" por permanecer al lado de su madre, quien será recordada como una prolífica directora, fotógrafa y escritora, dejando un legado indeleble en la industria cinematográfica y más allá.

La triste noticia fue confirmada por la familia Coppola.

En estos momentos de duelo, la familia Coppola ha solicitado respetuosamente privacidad mientras atraviesan este difícil periodo y aunque se desconocen los detalles exactos sobre las circunstancias de su fallecimiento, los seres queridos de Eleanor están concentrados en honrar su memoria y celebrar su vida extraordinaria, sabiendo que su espíritu perdurará en cada escena filmada, en cada imagen capturada y en cada palabra escrita.

Su vida estuvo marcada por una dedicación apasionada al arte del cine, colaborando estrechamente con su ilustre esposo, Francis Ford Coppola, y su talentosa familia cinematográfica. A lo largo de las décadas, sus contribuciones creativas han dejado una huella perdurable en la cultura cinematográfica mundial. El fallecimiento de Eleanor Coppola deja un vacío irremplazable en la comunidad cinematográfica y en el corazón de aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla, pero su legado perdurará a través de sus obras, que seguirán inspirando a generaciones venideras.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la cineasta.

¿Quién fue Eleanor Coppola?

Eleanor Coppola fue una figura notable en la industria cinematográfica y una destacada artista, nacida el 4 de mayo de 1936 en Los Ángeles, California. Eleanor desempeñó múltiples roles, incluyendo directora, fotógrafa y escritora, además fue reconocida por su talento y creatividad en diversos proyectos, tanto dentro como fuera de la órbita de la familia Coppola.

Su incursión más conocida en el cine fue a través del aclamado documental "Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse" (1991), en el cual documentó los desafíos y tribulaciones enfrentados durante la producción de la épica película de su esposo, "Apocalypse Now". El documental ofreció una mirada íntima detrás de cámaras de una de las producciones más legendarias y turbulentas en la historia del cine.

Se casó con el legendario director Francis Ford Coppola en 1963, con quien tuvo tres hijos: Gian-Carlo, Roman y Sofia Coppola.

Además de su trabajo en el cine, Eleanor también se destacó como fotógrafa, capturando momentos íntimos y efímeros en la vida cotidiana y en los sets de películas. Sus fotografías han sido exhibidas en galerías de renombre y han sido elogiadas por su perspicacia y sensibilidad. Como escritora, Eleanor también dejó su marca, publicando varios libros, incluyendo las memorias "Notes on the Making of Apocalypse Now" (1995) y "Notes on a Life" (2008), que ofrecen una mirada perspicaz a su vida personal y profesional.

Películas de Eleanor Coppola

1962: Dementia 13

1991: Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse

1996: A Visit to China’s Miao Country

2002: On the Set of 'CQ'

2002: Teknolust

2006: A Million Feet of Film: The Editing of Apocalypse Now

2006: Heard Any Good Movies Lately?: The Sound Design of Apocalypse Now

2006: The Birth of 5.1 Sound

2006: The Music of Apocalypse Now

2007: The Making of ‘Marie Antoinette’

2007: Francis Ford Coppola Directs 'John Grisham's The Rainmaker'

2016: Paris Can Wait13?

2020: Love Is Love Is Love