Renata Notni sufre penoso accidente en su ropa en pleno evento de moda: FOTO

Renata Notni sufrió un penoso accidente en su ropa durante un evento de moda al que asistió la noche del martes en Los Ángeles, California. La actriz contó que vivió un momento muy vergonzoso y aunque trató de arreglar su ropa no pudo y salió corriendo del lugar con su prenda completamente rota cuidando que nadie la viera.

Notni se encuentra desenvolviéndose en su faceta de modelo y ya se está abriendo camino en Estado Unidos, donde constantemente es invitada a diversos eventos fashionistas y este fue uno de ellos, sin embargo, no pudo quedarse hasta el final debido a que no tenía forma de arreglar su vestimenta y no podía quedarse así.

La actriz contó que no pudo quedarse hasta el final debido a que no tenía forma de arreglar su vestimenta | Foto: Instagram @rennotni

Renata Notni sufre penoso accidente en su ropa en pleno evento

Desde su casa y después de que todo había pasado, la actriz de 29 años contó a través de sus historias de Instagram que le había ocurrido una tragedia con su vestido, pues estaba disfrutando del plato de entrada en Beverly Hills cuando comenzó a sentir la entrada de aire en su ropa, al revisarse se dio cuenta que su vestido tenía una abertura.

"En cuanto me paré sentí como se me abrió completito, de arriba a abajo. Lo único que quería era llegar corriendo a un baño porque lo único en lo que pensaba era en que se me estaba viendo todo", relató.

De inmediato corrió al tocador sin sus pertenencias, las cuales había dejado en la mesa donde estaba cenando. Al mirarse en el espejo y verificar su vestido se dio cuenta que el cierre lateral estaba completamente abierto y aunque trató de arreglarlo no pudo hacer nada por él, al contrario terminó peor de lo que estaba.

Al mirarse en el espejo y verificar su vestido se dio cuenta que el cierre lateral estaba completamente abierto | Foto: Instagram @rennotni

Renata Noti huye de evento con vestido roto

La novia de Diego Boneta contó que se sentía muy avergonzada por lo que definitivamente no podía regresar al lugar con su vestido completamente roto. Afortunadamente para ella, un guardia se dio cuenta que algo no estaba bien por lo que le preguntó que si la podía ayudar en algo y ahí aprovechó para pedirle que le llevara su teléfono y retirarse del lugar.

En cuanto le dio su celular salió corriendo sin que alguien la viera y con ayuda del hombre de seguridad que la resguardaba, se aseguró de que nadie viera lo que le había ocurrido. La modelo llevaba puesto un espectacular vestido rojo aunque lamentablemente terminó destrozado.