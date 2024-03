Elsa y Elmar estrena tema muy personal

El proyecto de Elsa y Elmar tiene un camino que se ha ido forjando y fortaleciendo en la última década gracias a que su música tiene una gran identificación del público con los mensajes de sus letras.

Su más reciente lanzamiento, titulado "Entre las piernas", se estrenó el primero de marzo. "Es un tema muy personal", explicó la cantautora colombiana durante su visita a las Noticias de la Mañana en El Heraldo Televisión.

"Es una canción que me hice a mí porque hay temas que siguen siendo tabúes, incómodos y raros de discutir en público".

Acompañada de un video musical, realizado por un estudio de animación, la nueva canción de Elsa y Elmar aborda con simbolismos la experiencia que las mujeres o las personas menstruantes viven en medio de una sociedad.

"Me daba miedo asumir la experiencia femenina de menstruar. Me daba susto el feminismo y hablar de esas cosas que no se habla tanto", agrega Elsa.